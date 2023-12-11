Чем известен Дональд Туск, которого выдвинули на пост премьера Польши

Сейм (нижняя палата парламента) Польши выразил недоверие правительству Матеуша Моравецкого и призвал его к отставке. В качестве кандидата на пост премьер-министра страны сейм предложил бывшего главу Европейского совета Дональда Туска. URA.RU собрало в своем материале подробную информацию о том, чем известен польский политик.
Биография Дональда Туска
Дональд Туск родился 22 апреля 1957 года в Гданьск (Польша). Его отец работал плотником, мама — секретарем в университете. Принадлежит к этническим кашубом — национальному меньшинству, проживающему на побережье Балтийского моря. Закончил лицей имени Николая Коперника. В 1980 году стал выпускником исторического факультета Гданьского университета.
После введения в 1981 году в Польше военного положения, Туск стал заниматься подпольной деятельностью. Спустя три года основал журнал «Пшегленд политычны», в котором критиковал политико-экономический строй в стране и писал о ценностях свободного рынка.
В 2007—2014 года Туск был председателем Совета министров Польши. Подал в отставку 9 сентября 2014 года в связи с избранием на пост председателя Европейского совета, который возглавлял пять лет.
Как Туск относится к России
Для краткосрочной перспективы избрание Туска на пост премьера Польши — это плохая новость для Москвы. Но в долгосрочной перспективе, и при сохранении сегодняшних благоприятных для Москвы положений на Украине, эта оценка может измениться на 180 градусов. В основе его негативного отношения к Москве находятся идеологические воззрения. Туск считает, что Россия «нарушила нормы европейского общежития», пишет
При этом для президента России Владимира Путина Туск — знакомая и понятная фигура. В прошлом у двух лидеров получалось находить общий язык. В 2009 году Путин, будучи премьер-министром РВ, посещал Польшу. Визит был приурочен к 70-й годовщине Победы во Второй мировой войне. Во время визита премьеры двух стран высказались за укрепление доверия в отношениях. «Государственные отношения должны двигаться вперед», — подчеркивал Путин.
Какие идеи движут Туском
Недавно польская оппозиция под руководством Туска одержала большой успех на парламентских выборах. Туск собирается приблизить Польшу к европейским союзникам, также возродить поддержку Украины, пишет канал «Капитал страны». Его партия «Гражданская коалиция» (КО) нацелена на восстановление связей с Европой. Туск будет проводить европейскую политику на территории Польши, а не польскую политику, отмечал президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.
11 декабря сейм Польши проголосовал за кандидатуру Туска в качестве премьер-министра страны. Он получил поддержку коалиции партий, у которой большинство голосов в нижней палате парламента. «За» Туска проголосовали 248 депутатов, против — 201. Туску необходимо предложить состав правительства, после чего его кандидатуру должен утвердить президент Польши Анджей Дуда. До этого момента обязанности премьер-министра будет исполнять Матеуш Моравецкий.
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