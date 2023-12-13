Зеленский попросил нового премьера Польши срочно встретиться с ним

Президент Украины Владимир Зеленский попросил нового премьера Польши Дональда Туска встретиться с ним. Об этом рассказал сам глава правительства.
«Украинская сторона обратилась с просьбой встречи завтра утром. Еще будут уточняться технические моменты. Я, конечно, с большой радостью встречусь с президентом (Украины — прим URA.RU) Может, радость — это не лучшее слово, учитывая тематику и контекст», — сказал Туск, передает РИА Новости.
Отмечается, что премьеру Польши непонятно, зачем Зеленский сейчас находится в Брюсселе. По его словам, решение об участии украинского лидера в заседании Европейского совета пока не приняли. Туск не готов точно сказать, где и когда будет проходить их встреча с Зеленским, сказано в сообщении.
Сейм Польши ранее выразил недоверие правительству Матеуша Моравецкого и выдвинул на пост премьер-министра страны кандидатуру бывшего главы Европейского совета Дональда Туска. О том, кто такой Туск и чем он известен URA.RU приводило подробную информацию. Позже нижняя палата парламента Польши выдвинула вотум доверия правительству Туска.
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