13 декабря 2023

Зеленский попросил нового премьера Польши срочно встретиться с ним

Новый премьер Польши Туск: Зеленский просит встретиться завтра утром
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Украины. Сайт президента Украины, туск дональд
Новый премьер Польши Дональд Туск сообщил, что Зеленский уже просит встречи с ним Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский попросил нового премьера Польши Дональда Туска встретиться с ним. Об этом рассказал сам глава правительства.

«Украинская сторона обратилась с просьбой встречи завтра утром. Еще будут уточняться технические моменты. Я, конечно, с большой радостью встречусь с президентом (Украины — прим URA.RU) Может, радость — это не лучшее слово, учитывая тематику и контекст», — сказал Туск, передает РИА Новости.

Отмечается, что премьеру Польши непонятно, зачем Зеленский сейчас находится в Брюсселе. По его словам, решение об участии украинского лидера в заседании Европейского совета пока не приняли. Туск не готов точно сказать, где и когда будет проходить их встреча с Зеленским, сказано в сообщении.

Сейм Польши ранее выразил недоверие правительству Матеуша Моравецкого и выдвинул на пост премьер-министра страны кандидатуру бывшего главы Европейского совета Дональда Туска. О том, кто такой Туск и чем он известен URA.RU приводило подробную информацию. Позже нижняя палата парламента Польши выдвинула вотум доверия правительству Туска.

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Президент Украины Владимир Зеленский попросил нового премьера Польши Дональда Туска встретиться с ним. Об этом рассказал сам глава правительства. «Украинская сторона обратилась с просьбой встречи завтра утром. Еще будут уточняться технические моменты. Я, конечно, с большой радостью встречусь с президентом (Украины — прим URA.RU) Может, радость — это не лучшее слово, учитывая тематику и контекст», — сказал Туск, передает РИА Новости. Отмечается, что премьеру Польши непонятно, зачем Зеленский сейчас находится в Брюсселе. По его словам, решение об участии украинского лидера в заседании Европейского совета пока не приняли. Туск не готов точно сказать, где и когда будет проходить их встреча с Зеленским, сказано в сообщении. Сейм Польши ранее выразил недоверие правительству Матеуша Моравецкого и выдвинул на пост премьер-министра страны кандидатуру бывшего главы Европейского совета Дональда Туска. О том, кто такой Туск и чем он известен URA.RU приводило подробную информацию. Позже нижняя палата парламента Польши выдвинула вотум доверия правительству Туска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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