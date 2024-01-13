В мире Азия Оппозиция признала поражение на выборах главы администрации Тайваня 13 января 2024 в 17:10 Размер текста - 17 + Кандидат от правящей партии лидирует на выборах в Тайване Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан в Тайване Хоу Юи признал свое поражение на выборах главы администрации Тайваня. Больше всех голосов набирает кандидат правящей партии Лай Циндэ. «Хоу Юи признал поражение на выборах главы Тайваня», — сообщили во время трансляции на Ruptly. Кандидат выступал на диалог с Китаем. По предварительным данным избиркома, Лай Циндэ, выступающий за независимость Тайваня, набрал 40,6%. На втором месте — представитель партии «Гоминьдан» Хоу Юи, третье место занимает кандидат от Народной партии Кэ Вэньчжэ. Кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан в Тайване Хоу Юи признал свое поражение на выборах главы администрации Тайваня. Больше всех голосов набирает кандидат правящей партии Лай Циндэ. «Хоу Юи признал поражение на выборах главы Тайваня», — сообщили во время трансляции на Ruptly. Кандидат выступал на диалог с Китаем. По предварительным данным избиркома, Лай Циндэ, выступающий за независимость Тайваня, набрал 40,6%. На втором месте — представитель партии «Гоминьдан» Хоу Юи, третье место занимает кандидат от Народной партии Кэ Вэньчжэ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям