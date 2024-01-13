Оппозиция признала поражение на выборах главы администрации Тайваня

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Клипарт. Сургут, чиновник, портфель, руки чиновника, дипломат
Кандидат от правящей партии лидирует на выборах в Тайване Фото:

Кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан в Тайване Хоу Юи признал свое поражение на выборах главы администрации Тайваня. Больше всех голосов набирает кандидат правящей партии Лай Циндэ.

«Хоу Юи признал поражение на выборах главы Тайваня», — сообщили во время трансляции на Ruptly. Кандидат выступал на диалог с Китаем.

По предварительным данным избиркома, Лай Циндэ, выступающий за независимость Тайваня, набрал 40,6%. На втором месте — представитель партии «Гоминьдан» Хоу Юи, третье место занимает кандидат от Народной партии Кэ Вэньчжэ.

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Кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан в Тайване Хоу Юи признал свое поражение на выборах главы администрации Тайваня. Больше всех голосов набирает кандидат правящей партии Лай Циндэ. «Хоу Юи признал поражение на выборах главы Тайваня», — сообщили во время трансляции на Ruptly. Кандидат выступал на диалог с Китаем. По предварительным данным избиркома, Лай Циндэ, выступающий за независимость Тайваня, набрал 40,6%. На втором месте — представитель партии «Гоминьдан» Хоу Юи, третье место занимает кандидат от Народной партии Кэ Вэньчжэ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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