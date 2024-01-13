Политика Россия твердо обозначила свою позицию по выборам на Тайване МИД РФ: Россия выступает против независимости Тайваня 13 января 2024 в 19:40 Размер текста - 17 + Мария Захарова сообщила, что РФ против независимости Тайваня Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на результаты выборов главы администрации острова Тайвань. По ее словам, Россия отрицает независимость Тайваня в любом формате. «Правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью Китая», — сообщила Захарова, ее заявление опубликовано на официальном сайте МИД РФ. По ее словам, РФ выступает против независимости Тайваня в любом формате. Захарова призвала воздерживаться страны от провокаций, которые могут подорвать безопасность в мире. Она назвала отношения между сторонами Тайваньского пролива личным делом Китая. Ранее на острове Тайвань13 января прошли выборы главы администрации. На них одержал победу выступающий за независимость кандидат от правящей партии Тайваня Лай Циндэ, передает деловое издание «Взгляд». Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на результаты выборов главы администрации острова Тайвань. По ее словам, Россия отрицает независимость Тайваня в любом формате. «Правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью Китая», — сообщила Захарова, ее заявление опубликовано на официальном сайте МИД РФ. По ее словам, РФ выступает против независимости Тайваня в любом формате. Захарова призвала воздерживаться страны от провокаций, которые могут подорвать безопасность в мире. Она назвала отношения между сторонами Тайваньского пролива личным делом Китая. Ранее на острове Тайвань13 января прошли выборы главы администрации. На них одержал победу выступающий за независимость кандидат от правящей партии Тайваня Лай Циндэ, передает деловое издание «Взгляд». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям