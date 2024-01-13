Избранный глава Тайваня пообещал противостоять Китаю: первые заявления после выборов

Лай Циндэ сообщил, что будет развивать экономику на Тайване
На острове Тайвань13 января прошли выборы главы администрации. На них одержал победу выступающий за независимость кандидат от правящей партии Тайваня Лай Циндэ. Он дал обещание, что будет защищать остров от угроз и запугивания со стороны материкового Китая. Инаугурация победителя выборов пройдет 20 мая 2024 года. URA.RU приводит первые заявления нового главы Тайваня Лай Циндэ.
- Лай Циндэ сообщил, что готов к диалогу с Китаем, чтобы избежать конфронтации. «Тайвань очень желает вести диалог и сотрудничество с Китаем на благо народов», — заявил он.
- Избранный глава Тайваня пообещал защищать остров от угроз и запугивания со стороны Китая. «Мы полны решимости защитить Тайвань от продолжающихся угроз и запугивания со стороны Китая», — подчеркнул Лай Циндэ.
- Он отметил, что его действия будут направлены на поддержание демократии на острове. «На мне лежит важная ответственность за поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе», — заявил глава Тайваня.
- Лай Циндэ продолжит развивать полупроводниковую промышленность. По его словам, администрация будет оказывать помощь разным отраслям и секторам, чтобы это принесло пользу экономике в мире.
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