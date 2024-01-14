СК возбудил уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries

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РПЦ. Москва, следственный комитет, ск, шеврон следственного комитета
СК РФ возбудил уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями, в связи с чем загорелся склад в Шушарах Фото:

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает Mash.

«СК возбудил уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries. Статья „злоупотребление полномочиями“», — передают авторы канала. В связи с происшествием есть один пострадавший.

Пожар произошел утром 13 января. Ему был присвоен наивысший уровень опасности. Огонь распространялся на площади более 75 тысяч квадратных метров. Wildberries заявил, что 15 января начнет компенсировать продавцам потерю товара.

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает Mash. «СК возбудил уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries. Статья „злоупотребление полномочиями“», — передают авторы канала. В связи с происшествием есть один пострадавший. Пожар произошел утром 13 января. Ему был присвоен наивысший уровень опасности. Огонь распространялся на площади более 75 тысяч квадратных метров. Wildberries заявил, что 15 января начнет компенсировать продавцам потерю товара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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