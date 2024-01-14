СК РФ возбудил уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями, в связи с чем загорелся склад в Шушарах
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает Mash.
«СК возбудил уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries. Статья „злоупотребление полномочиями“», — передают авторы канала. В связи с происшествием есть один пострадавший.
Пожар произошел утром 13 января. Ему был присвоен наивысший уровень опасности. Огонь распространялся на площади более 75 тысяч квадратных метров. Wildberries заявил, что 15 января начнет компенсировать продавцам потерю товара.
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