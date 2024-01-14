Wildberries раскрыла дату начала выплат продавцам, чьи товары пострадали от пожара

Wilberries начнет компенсировать потери продавцам из-за пожара на складе в Шушерах с 15 января
Маркетплейс Wildberries планирует с 15 января начать выплаты продавцам, чьи товары сгорели в результате пожара на складе в Шушерах под Санкт-Петербургом. Об этом сообщили представители компании.
«Wildberries планирует с 15 января начать выплаты продавцам, чьи товары пострадали от пожара на складе в Петербурге», — уточнили в компании в разговоре с РИА Новости. Они также подчеркнули, что пострадавшие товары не попадут к покупателям.
Пожар на складе Wildberries произошел под Санкт-Петербургом 13 января. Его площадь составила 75 тысяч квадратных метров. Пожару был присвоен наивысший уровень опасности.
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