Wildberries раскрыла дату начала выплат продавцам, чьи товары пострадали от пожара

Wildberries начнет компенсировать потери продавцам из-за пожара с 15 января
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Wilberries начнет компенсировать потери продавцам из-за пожара на складе в Шушерах с 15 января Фото:

Маркетплейс Wildberries планирует с 15 января начать выплаты продавцам, чьи товары сгорели в результате пожара на складе в Шушерах под Санкт-Петербургом. Об этом сообщили представители компании.

«Wildberries планирует с 15 января начать выплаты продавцам, чьи товары пострадали от пожара на складе в Петербурге», — уточнили в компании в разговоре с РИА Новости. Они также подчеркнули, что пострадавшие товары не попадут к покупателям.

Пожар на складе Wildberries произошел под Санкт-Петербургом 13 января. Его площадь составила 75 тысяч квадратных метров. Пожару был присвоен наивысший уровень опасности.

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Маркетплейс Wildberries планирует с 15 января начать выплаты продавцам, чьи товары сгорели в результате пожара на складе в Шушерах под Санкт-Петербургом. Об этом сообщили представители компании. «Wildberries планирует с 15 января начать выплаты продавцам, чьи товары пострадали от пожара на складе в Петербурге», — уточнили в компании в разговоре с РИА Новости. Они также подчеркнули, что пострадавшие товары не попадут к покупателям. Пожар на складе Wildberries произошел под Санкт-Петербургом 13 января. Его площадь составила 75 тысяч квадратных метров. Пожару был присвоен наивысший уровень опасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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