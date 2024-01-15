Шахтер пропал без вести после затопления в шахте «Заполярная» в Воркуте

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Посещение Крокоитового шурфа «Берёзовского рудника» . г. Берёзовский, шахта, шахтер, спуск в шахту
Один шахтер пропал без вести после затопления шахты в Воркуте, заявили в МЧС Фото:

На шахте «Заполярная» в городе Воркута произошло частичное затопление в результате прорыва грунтовых вод. Согласно последним данным, один человек пропал без вести. Об этом рассказали в МЧС по Республике Коми.

«На шахте „Заполярная“ в Воркуте произошел прорыв грунтовых вод. Всего в шахте находится смена из 60 человек, на аварийном участке работало три человека, один пострадал, проводятся поисковые работы еще одного человека», — сообщается в telegram-канале МЧС. Там добавили, что на место происшествия незамедлительно были отправлены подразделения воркутинского взвода военизированной горноспасательной части и медицинская бригада.

В данный момент в шахте находится смена из 60 человек, из которых три человека работали на аварийном участке. Проводятся поисковые работы по обнаружению пропавшего человека, заключили в МЧС.

Обновлено в 8:50 по мск: один из горняков в Воркуте погиб. Сейчас идет поиск третьего из шахтеров.

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На шахте «Заполярная» в городе Воркута произошло частичное затопление в результате прорыва грунтовых вод. Согласно последним данным, один человек пропал без вести. Об этом рассказали в МЧС по Республике Коми. «На шахте „Заполярная“ в Воркуте произошел прорыв грунтовых вод. Всего в шахте находится смена из 60 человек, на аварийном участке работало три человека, один пострадал, проводятся поисковые работы еще одного человека», — сообщается в telegram-канале МЧС. Там добавили, что на место происшествия незамедлительно были отправлены подразделения воркутинского взвода военизированной горноспасательной части и медицинская бригада. В данный момент в шахте находится смена из 60 человек, из которых три человека работали на аварийном участке. Проводятся поисковые работы по обнаружению пропавшего человека, заключили в МЧС. Обновлено в 8:50 по мск: один из горняков в Воркуте погиб. Сейчас идет поиск третьего из шахтеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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