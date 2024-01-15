Mash: во Владикавказе предотвратили контрабанду яйцеклеток на миллионы рублей

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Открытие агроинженерной лаборатории в УрГАУ. Екатеринбург, лаборатория, пробирки, химическая посуда, химическая промышленность
Контрабанду яйцеклеток на 2,5 миллиона рублей задержали на таможне Владикавказа Фото:

Россиянку задержали на таможне во Владикавказе с контрабандой яйцеклеток на 2,5 миллиона рублей. Она собиралась вывезти семь пробирок с биоматериалом в Грузию, чтобы сделать там ЭКО. Теперь ее могут осудить на срок до семи лет и взыскать миллион рублей штрафа.

«В багаже у 36-летней Светланы М. лежали семь пробирок по 0,5 мл с образцами женских клеток», — передает telegram-канал Mash. Уточняется, что женщина получила пробирки в одной из клиник Санкт-Петербурга, где ее заверили, что с ними можно выехать за границу. На самом деле, указанные пробирки можно вывозить только по специальной лицензии из ФСТЭК, которой у россиянки не было.

Женщине грозит уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, растений и грибов». Если ее вину докажут, то она получит до семи лет заключения и штраф до миллиона рублей.

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Россиянку задержали на таможне во Владикавказе с контрабандой яйцеклеток на 2,5 миллиона рублей. Она собиралась вывезти семь пробирок с биоматериалом в Грузию, чтобы сделать там ЭКО. Теперь ее могут осудить на срок до семи лет и взыскать миллион рублей штрафа. «В багаже у 36-летней Светланы М. лежали семь пробирок по 0,5 мл с образцами женских клеток», — передает telegram-канал Mash. Уточняется, что женщина получила пробирки в одной из клиник Санкт-Петербурга, где ее заверили, что с ними можно выехать за границу. На самом деле, указанные пробирки можно вывозить только по специальной лицензии из ФСТЭК, которой у россиянки не было. Женщине грозит уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, растений и грибов». Если ее вину докажут, то она получит до семи лет заключения и штраф до миллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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