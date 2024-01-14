Прокурор ХМАО поручил проверить водителя, который высадил беременную женщину

15 января 2024 в 13:52 Размер текста - 17 +

Прокурор ХМАО поручил провести проверку по факту инцидента с водителем и беременной пассажиркой Фото: Сергей Русанов © URA.RU Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин поручил организовать проверку инцидента в Нижневартовске, где женщина пожаловалась на водителя автобуса. По ее словам, водитель высадил ее на морозе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «По поручению прокуратуры округа прокуратура города Нижневартовска организовала проверку по инциденту с высадкой беременной женщины из автобуса», — сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры ХМАО. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО беременная женщина пожаловалась на водителя, выгнавшего ее из автобуса. Мужчина якобы высадил ее на улицу при 30-градусном морозе.

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин поручил организовать проверку инцидента в Нижневартовске, где женщина пожаловалась на водителя автобуса. По ее словам, водитель высадил ее на морозе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «По поручению прокуратуры округа прокуратура города Нижневартовска организовала проверку по инциденту с высадкой беременной женщины из автобуса», — сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры ХМАО. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО беременная женщина пожаловалась на водителя, выгнавшего ее из автобуса. Мужчина якобы высадил ее на улицу при 30-градусном морозе.