Прокурор ХМАО поручил проверить водителя, который высадил беременную женщину

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин поручил организовать проверку инцидента в Нижневартовске, где женщина пожаловалась на водителя автобуса. По ее словам, водитель высадил ее на морозе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«По поручению прокуратуры округа прокуратура города Нижневартовска организовала проверку по инциденту с высадкой беременной женщины из автобуса», — сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры ХМАО. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО беременная женщина пожаловалась на водителя, выгнавшего ее из автобуса. Мужчина якобы высадил ее на улицу при 30-градусном морозе.
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