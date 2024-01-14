14 января 2024

Прокурор ХМАО поручил проверить водителя, который высадил беременную женщину

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокурор ХМАО поручил провести проверку по факту инцидента с водителем и беременной пассажиркой Фото:

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин поручил организовать проверку инцидента в Нижневартовске, где женщина пожаловалась на водителя автобуса. По ее словам, водитель высадил ее на морозе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«По поручению прокуратуры округа прокуратура города Нижневартовска организовала проверку по инциденту с высадкой беременной женщины из автобуса», — сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры ХМАО. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО беременная женщина пожаловалась на водителя, выгнавшего ее из автобуса. Мужчина якобы высадил ее на улицу при 30-градусном морозе.

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Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин поручил организовать проверку инцидента в Нижневартовске, где женщина пожаловалась на водителя автобуса. По ее словам, водитель высадил ее на морозе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «По поручению прокуратуры округа прокуратура города Нижневартовска организовала проверку по инциденту с высадкой беременной женщины из автобуса», — сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры ХМАО. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО беременная женщина пожаловалась на водителя, выгнавшего ее из автобуса. Мужчина якобы высадил ее на улицу при 30-градусном морозе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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