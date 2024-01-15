Ивлеева вернулась в Москву, чтобы решать проблемы после «голой вечеринки»

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Ивлеева продолжает решать вопросы в разных ведомствах, в том числе и в налоговой Фото:
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Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку»

Блогер Анастасия Ивлеева недавно вернулась из Санкт-Петербурга в Москву. Она продолжила решать вопросы в различных ведомствах после проведения «голой вечеринки» в клубе «Мутабор». Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Настя Ивлеева вернулась в Москву, сегодня она продолжила разгребать проблемы после своей прошлогодней голой вечеринки», — пишет канал со ссылкой на источник. Ранее в интернете появился фейк том, что Ивлеева улетела в Дубай, но позже она опубликовала видео из Санкт-Петербурга, где проводила время с родственниками. Как сообщил канал, вчера блогер вернулась в Москву и принялась решать вопросы в работе различных ведомств, в том числе и налоговой.

Ранее Ивлеева не признала вину за организацию «голой вечеринки». Московский Лефортовский суд сообщил, что адвокат поддержал объяснение и доводы блогера. В свою очередь, Ивлеева заявила, что не знала о том, что гости мероприятия находятся в «оскорбляющем человеческое достоинство» виде.

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Блогер Анастасия Ивлеева недавно вернулась из Санкт-Петербурга в Москву. Она продолжила решать вопросы в различных ведомствах после проведения «голой вечеринки» в клубе «Мутабор». Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Настя Ивлеева вернулась в Москву, сегодня она продолжила разгребать проблемы после своей прошлогодней голой вечеринки», — пишет канал со ссылкой на источник. Ранее в интернете появился фейк том, что Ивлеева улетела в Дубай, но позже она опубликовала видео из Санкт-Петербурга, где проводила время с родственниками. Как сообщил канал, вчера блогер вернулась в Москву и принялась решать вопросы в работе различных ведомств, в том числе и налоговой. Ранее Ивлеева не признала вину за организацию «голой вечеринки». Московский Лефортовский суд сообщил, что адвокат поддержал объяснение и доводы блогера. В свою очередь, Ивлеева заявила, что не знала о том, что гости мероприятия находятся в «оскорбляющем человеческое достоинство» виде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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