Ивлеева вернулась в Москву, чтобы решать проблемы после «голой вечеринки»

15 января 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

Ивлеева продолжает решать вопросы в разных ведомствах, в том числе и в налоговой Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Блогер Анастасия Ивлеева недавно вернулась из Санкт-Петербурга в Москву. Она продолжила решать вопросы в различных ведомствах после проведения «голой вечеринки» в клубе «Мутабор». Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Настя Ивлеева вернулась в Москву, сегодня она продолжила разгребать проблемы после своей прошлогодней голой вечеринки», — пишет канал со ссылкой на источник. Ранее в интернете появился фейк том, что Ивлеева улетела в Дубай, но позже она опубликовала видео из Санкт-Петербурга, где проводила время с родственниками. Как сообщил канал, вчера блогер вернулась в Москву и принялась решать вопросы в работе различных ведомств, в том числе и налоговой. Ранее Ивлеева не признала вину за организацию «голой вечеринки». Московский Лефортовский суд сообщил, что адвокат поддержал объяснение и доводы блогера. В свою очередь, Ивлеева заявила, что не знала о том, что гости мероприятия находятся в «оскорбляющем человеческое достоинство» виде.

Блогер Анастасия Ивлеева недавно вернулась из Санкт-Петербурга в Москву. Она продолжила решать вопросы в различных ведомствах после проведения «голой вечеринки» в клубе «Мутабор». Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Настя Ивлеева вернулась в Москву, сегодня она продолжила разгребать проблемы после своей прошлогодней голой вечеринки», — пишет канал со ссылкой на источник. Ранее в интернете появился фейк том, что Ивлеева улетела в Дубай, но позже она опубликовала видео из Санкт-Петербурга, где проводила время с родственниками. Как сообщил канал, вчера блогер вернулась в Москву и принялась решать вопросы в работе различных ведомств, в том числе и налоговой. Ранее Ивлеева не признала вину за организацию «голой вечеринки». Московский Лефортовский суд сообщил, что адвокат поддержал объяснение и доводы блогера. В свою очередь, Ивлеева заявила, что не знала о том, что гости мероприятия находятся в «оскорбляющем человеческое достоинство» виде.