Ивлеева не признала вину за организацию «голой вечеринки»

11 января 2024 в 16:52 Размер текста - 17 +

Анастасия Ивлеева не признала вину за организацию «голой вечеринки» Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Блогер Анастасия Ивлеева не признала вину за организацию скандальной «голой вечеринки» в Москве. Об этом сообщает столичный Лефортовский суд. «В судебное заседание [Анастасия] Ивлеева <…> явилась, вину не признала. Адвокат доводы и объяснения Ивлеевой поддержал», — отмечается в постановлении суда. Его передает ТАСС. Ивлеева подчеркнула, что не знала о том, что гости находятся в «оскорбляющем человеческое достоинство» виде. В конце 2023 года в московском клубе «Мутабор» проходила вечеринка, организованная Ивлеевой. Мероприятие предполагало откровенный дресс-код гостей с минимумом одежды. После того как в интернет утекли фото с вечеринки, ряд общественников ополчились на гостей и организаторов, вынудив тех публично извиняться, передает Life . Ивлеевой даже заинтересовалась налоговая. Также на нее был подан иск в суд. При этом адвокаты встают на сторону участников вечеринки. По словам адвоката Сергея Жорина, общественное давление на Ивлееву несопоставимо с ее поступком. Ее ранее оштрафовали на 100 тысяч рублей за организацию мероприятия, сообщает РАПСИ.

Блогер Анастасия Ивлеева не признала вину за организацию скандальной «голой вечеринки» в Москве. Об этом сообщает столичный Лефортовский суд. «В судебное заседание [Анастасия] Ивлеева <…> явилась, вину не признала. Адвокат доводы и объяснения Ивлеевой поддержал», — отмечается в постановлении суда. Его передает ТАСС. Ивлеева подчеркнула, что не знала о том, что гости находятся в «оскорбляющем человеческое достоинство» виде. В конце 2023 года в московском клубе «Мутабор» проходила вечеринка, организованная Ивлеевой. Мероприятие предполагало откровенный дресс-код гостей с минимумом одежды. После того как в интернет утекли фото с вечеринки, ряд общественников ополчились на гостей и организаторов, вынудив тех публично извиняться, передает Life. Ивлеевой даже заинтересовалась налоговая. Также на нее был подан иск в суд. При этом адвокаты встают на сторону участников вечеринки. По словам адвоката Сергея Жорина, общественное давление на Ивлееву несопоставимо с ее поступком. Ее ранее оштрафовали на 100 тысяч рублей за организацию мероприятия, сообщает РАПСИ.