Новое молодежное пространство появится на Ямале

В Пурпе появится молодежный культурный центр

15 января 2024 в 18:21 Размер текста - 17 +

Молодежный центр разместится на 400 квадратных метрах Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Пурпе (ЯНАО) построят культурный центр для молодежи площадью более 400 квадратных метров. Об этом рассказали в правительстве округа. «В новом учреждении будут созданы все условия для того, чтобы интересно и с пользой проводить время. Центр разместится в двухэтажном здании бывшей администрации поселка, которое капитально отремонтируют. Оно находится рядом с Центральным парком и домом культуры „Строитель“», — говорится в пресс-релизе на портале правительства ЯНАО. Строительство молодежного центра было предложено губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Он озвучил данное решение во время «Честного маршрута» в августе 2023 года.

В Пурпе (ЯНАО) построят культурный центр для молодежи площадью более 400 квадратных метров. Об этом рассказали в правительстве округа. «В новом учреждении будут созданы все условия для того, чтобы интересно и с пользой проводить время. Центр разместится в двухэтажном здании бывшей администрации поселка, которое капитально отремонтируют. Оно находится рядом с Центральным парком и домом культуры „Строитель“», — говорится в пресс-релизе на портале правительства ЯНАО. Строительство молодежного центра было предложено губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Он озвучил данное решение во время «Честного маршрута» в августе 2023 года.