14 января 2024

Новое молодежное пространство появится на Ямале

В Пурпе появится молодежный культурный центр
© Служба новостей «URA.RU»
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Молодежный центр разместится на 400 квадратных метрах Фото:

В Пурпе (ЯНАО) построят культурный центр для молодежи площадью более 400 квадратных метров. Об этом рассказали в правительстве округа.

«В новом учреждении будут созданы все условия для того, чтобы интересно и с пользой проводить время. Центр разместится в двухэтажном здании бывшей администрации поселка, которое капитально отремонтируют. Оно находится рядом с Центральным парком и домом культуры „Строитель“», — говорится в пресс-релизе на портале правительства ЯНАО.

Строительство молодежного центра было предложено губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Он озвучил данное решение во время «Честного маршрута» в августе 2023 года.

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В Пурпе (ЯНАО) построят культурный центр для молодежи площадью более 400 квадратных метров. Об этом рассказали в правительстве округа. «В новом учреждении будут созданы все условия для того, чтобы интересно и с пользой проводить время. Центр разместится в двухэтажном здании бывшей администрации поселка, которое капитально отремонтируют. Оно находится рядом с Центральным парком и домом культуры „Строитель“», — говорится в пресс-релизе на портале правительства ЯНАО. Строительство молодежного центра было предложено губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Он озвучил данное решение во время «Честного маршрута» в августе 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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