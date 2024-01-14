Новое молодежное пространство появится на Ямале

Молодежный центр разместится на 400 квадратных метрах
В Пурпе (ЯНАО) построят культурный центр для молодежи площадью более 400 квадратных метров. Об этом рассказали в правительстве округа.
«В новом учреждении будут созданы все условия для того, чтобы интересно и с пользой проводить время. Центр разместится в двухэтажном здании бывшей администрации поселка, которое капитально отремонтируют. Оно находится рядом с Центральным парком и домом культуры „Строитель“», — говорится в пресс-релизе на портале правительства ЯНАО.
Строительство молодежного центра было предложено губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Он озвучил данное решение во время «Честного маршрута» в августе 2023 года.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.