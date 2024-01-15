На курганской трассе в ДТП погиб пассажир иномарки. Фото, видео

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В Курганской области на трассе в ДТП погиб человек Фото:

В Курганской области на трассе Екатеринбург — Курган в утреннем столкновении двух иномарок погиб пассажир, еще двое получили травмы. Об этом рассказали в управлении ГИБДД региона.

«На 252-м километре автодороги Екатеринбург —Шадринск — Курган в результате столкновения транспортных средств один пассажир погиб, еще два травмированы», — информирует паблик ведомств в соцсети «ВКонтакте». Авария произошла в половине восьмого утра 15 января недалеко от поворота на деревню Кокорина Шадринского округа.

Пострадали трое пассажиров из автомобиля Toyota Mark II. Его 53-летний водитель ехал в сторону Кургана и выехал на встречную полосу. Там от столкнулся с кроссовером Suzuki Grand Vitara.

В японском седане погиб 46-летний мужчина. Еще двое пассажиров — 69-летний мужчина и 44-летняя женщина — получили травмы, им назначили амбулаторное лечение. Сотрудники ГИБДД регулируют движение на участке. Подробности ДТП выясняются.

Кроссовер Suzuki столкнулся с седаном Toyota в смертельном ДТП в Курганской области
Кроссовер Suzuki столкнулся с седаном Toyota в смертельном ДТП в Курганской области
Два пассажира иномарки получили травмы и один погиб на курганской трассе 15 января
Два пассажира иномарки получили травмы и один погиб на курганской трассе 15 января

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В Курганской области на трассе Екатеринбург — Курган в утреннем столкновении двух иномарок погиб пассажир, еще двое получили травмы. Об этом рассказали в управлении ГИБДД региона. «На 252-м километре автодороги Екатеринбург —Шадринск — Курган в результате столкновения транспортных средств один пассажир погиб, еще два травмированы», — информирует паблик ведомств в соцсети «ВКонтакте». Авария произошла в половине восьмого утра 15 января недалеко от поворота на деревню Кокорина Шадринского округа. Пострадали трое пассажиров из автомобиля Toyota Mark II. Его 53-летний водитель ехал в сторону Кургана и выехал на встречную полосу. Там от столкнулся с кроссовером Suzuki Grand Vitara. В японском седане погиб 46-летний мужчина. Еще двое пассажиров — 69-летний мужчина и 44-летняя женщина — получили травмы, им назначили амбулаторное лечение. Сотрудники ГИБДД регулируют движение на участке. Подробности ДТП выясняются.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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