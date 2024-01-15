В Курганской области на трассе в ДТП погиб человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области на трассе Екатеринбург — Курган в утреннем столкновении двух иномарок погиб пассажир, еще двое получили травмы. Об этом рассказали в управлении ГИБДД региона.

«На 252-м километре автодороги Екатеринбург —Шадринск — Курган в результате столкновения транспортных средств один пассажир погиб, еще два травмированы», — информирует паблик ведомств в соцсети «ВКонтакте». Авария произошла в половине восьмого утра 15 января недалеко от поворота на деревню Кокорина Шадринского округа.

Пострадали трое пассажиров из автомобиля Toyota Mark II. Его 53-летний водитель ехал в сторону Кургана и выехал на встречную полосу. Там от столкнулся с кроссовером Suzuki Grand Vitara.

В японском седане погиб 46-летний мужчина. Еще двое пассажиров — 69-летний мужчина и 44-летняя женщина — получили травмы, им назначили амбулаторное лечение. Сотрудники ГИБДД регулируют движение на участке. Подробности ДТП выясняются.

Кроссовер Suzuki столкнулся с седаном Toyota в смертельном ДТП в Курганской области фото: УМВД РФ по Курганской области