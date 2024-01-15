В Челябинске подорожали садовые участки с домиком

В Челябинске в январе 2024 года на 10% выросла стоимость садовых участков с домиком. В среднем стоимость садов составляет 100 тысяч рублей за сотку в отдаленных районах и от 300 рублей за сотку в направлении Кременкуля. Об этом URA.RU рассказали челябинские эксперты в сфере недвижимости.
«Дачи начинаем выставлять на популярные доски объявлений после новогодних праздников по цене плюс 10%, поскольку на садовые участки ожидается спрос с середины февраля 2024 года. Цены разные, зависит от направления садовых участков. 100 тысяч за сотку — в отдаленные районы и от 300 тысяч рублей за сотку — направление Кременкуль», — сообщила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.
Как отметила риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова, часть садовых участков по хорошим ценам была распродана еще осенью, другая же часть снята с продажи и ожидает начала дачного сезона-2024. На данный момент объекты в экспозиции на досках объявлений представлены по наиболее высоким ценам.
По словам Шатруковой, наряду с садовыми также дорожают и земельные участки. Основная причина заключается в том, что наиболее доступная ипотека в данный момент выдается на строительство частных домов по программе господдержки.
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