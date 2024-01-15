Отказавшийся от участия в президентских выборах Явлинский улетел в Германию

15 января 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Григорий Явлинский ранее сделал операцию на позвоночник в Германии Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Политик и основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский улетел в Германию на медицинское обследование. Ранее ему в ФРГ сделали операцию на позвоночник, после которой политику надо посещать врачей, передает пресс-служба партии. «Явлинский поехал на медицинское обследование в Германию. В 2019 году ему сделали операцию на позвоночнике в одной из немецких клиник, и теперь с определенной периодичностью ему надо проходить обследование. В начале февраля политик вернется в Москву», — передает РИА Новости сообщение пресс-службы «Яблока». До этого Явлинский отказался участвовать в выборах президента России. Также партия отказалась выдвигать и других кандидатов. Ранее Явлинский выступил за прекращение спецоперации. На данный момент на президентское кресло претендуют 11 человек. Восемь из них — от политических партий, а трое — самовыдвиженцы. Выборы пройдут 17 марта 2024 года.

Политик и основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский улетел в Германию на медицинское обследование. Ранее ему в ФРГ сделали операцию на позвоночник, после которой политику надо посещать врачей, передает пресс-служба партии. «Явлинский поехал на медицинское обследование в Германию. В 2019 году ему сделали операцию на позвоночнике в одной из немецких клиник, и теперь с определенной периодичностью ему надо проходить обследование. В начале февраля политик вернется в Москву», — передает РИА Новости сообщение пресс-службы «Яблока». До этого Явлинский отказался участвовать в выборах президента России. Также партия отказалась выдвигать и других кандидатов. Ранее Явлинский выступил за прекращение спецоперации. На данный момент на президентское кресло претендуют 11 человек. Восемь из них — от политических партий, а трое — самовыдвиженцы. Выборы пройдут 17 марта 2024 года.