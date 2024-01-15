Отказавшийся от участия в президентских выборах Явлинский улетел в Германию

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Пресс-конференция Григория Явлинского. Екатеринбург, явлинский григорий
Григорий Явлинский ранее сделал операцию на позвоночник в Германии Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Политик и основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский улетел в Германию на медицинское обследование. Ранее ему в ФРГ сделали операцию на позвоночник, после которой политику надо посещать врачей, передает пресс-служба партии.

«Явлинский поехал на медицинское обследование в Германию. В 2019 году ему сделали операцию на позвоночнике в одной из немецких клиник, и теперь с определенной периодичностью ему надо проходить обследование. В начале февраля политик вернется в Москву», — передает РИА Новости сообщение пресс-службы «Яблока».

До этого Явлинский отказался участвовать в выборах президента России. Также партия отказалась выдвигать и других кандидатов. Ранее Явлинский выступил за прекращение спецоперации.

На данный момент на президентское кресло претендуют 11 человек. Восемь из них — от политических партий, а трое — самовыдвиженцы. Выборы пройдут 17 марта 2024 года.

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Политик и основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский улетел в Германию на медицинское обследование. Ранее ему в ФРГ сделали операцию на позвоночник, после которой политику надо посещать врачей, передает пресс-служба партии. «Явлинский поехал на медицинское обследование в Германию. В 2019 году ему сделали операцию на позвоночнике в одной из немецких клиник, и теперь с определенной периодичностью ему надо проходить обследование. В начале февраля политик вернется в Москву», — передает РИА Новости сообщение пресс-службы «Яблока». До этого Явлинский отказался участвовать в выборах президента России. Также партия отказалась выдвигать и других кандидатов. Ранее Явлинский выступил за прекращение спецоперации. На данный момент на президентское кресло претендуют 11 человек. Восемь из них — от политических партий, а трое — самовыдвиженцы. Выборы пройдут 17 марта 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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