Отказавшийся от участия в президентских выборах Явлинский улетел в Германию

Политик и основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский улетел в Германию на медицинское обследование. Ранее ему в ФРГ сделали операцию на позвоночник, после которой политику надо посещать врачей, передает пресс-служба партии.
«Явлинский поехал на медицинское обследование в Германию. В 2019 году ему сделали операцию на позвоночнике в одной из немецких клиник, и теперь с определенной периодичностью ему надо проходить обследование. В начале февраля политик вернется в Москву», — передает РИА Новости сообщение пресс-службы «Яблока».
До этого Явлинский отказался участвовать в выборах президента России. Также партия отказалась выдвигать и других кандидатов. Ранее Явлинский выступил за прекращение спецоперации.
На данный момент на президентское кресло претендуют 11 человек. Восемь из них — от политических партий, а трое — самовыдвиженцы. Выборы пройдут 17 марта 2024 года.
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