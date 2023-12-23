Предложивший Путину остановить СВО кандидат отказался от участия в выборах-2024

Явлинский отказался участвовать в президентских выборах
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Пресс-конференция с Григорием Явлинским и членами партии Яблоко в Интерфаксе. Екатеринбург, явлинский григорий
Партия «Яблоко» не будет никого выдвигать на выборы президента РФ Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский не будет участвовать в выборах президента РФ в 2024 году. Партия также никого не будет выдвигать. Об этом сообщил журналист и экс-главред радиостанции «Эхо Москвы» (ликвидирована в России) Алексей Венедиктов (Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). Ранее Явлинский в разговоре с Путиным выступал за прекращения огня в зоне спецоперации на Украине.

«Григорий Явлинский заявил в эфире Живого Гвоздя, что не идет на выборы и что Яблоко никого не выдвинет», — сообщил Венедиктов. Заявление он опубликовал в своем telegram-канале.

Ранее Григорий Явлинский встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам лидера партии «Яблоко», они не обсуждали тему выборов в 2024 году, передает телеканал 360.

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Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский не будет участвовать в выборах президента РФ в 2024 году. Партия также никого не будет выдвигать. Об этом сообщил журналист и экс-главред радиостанции «Эхо Москвы» (ликвидирована в России) Алексей Венедиктов (Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). Ранее Явлинский в разговоре с Путиным выступал за прекращения огня в зоне спецоперации на Украине. «Григорий Явлинский заявил в эфире Живого Гвоздя, что не идет на выборы и что Яблоко никого не выдвинет», — сообщил Венедиктов. Заявление он опубликовал в своем telegram-канале. Ранее Григорий Явлинский встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам лидера партии «Яблоко», они не обсуждали тему выборов в 2024 году, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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