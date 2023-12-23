Предложивший Путину остановить СВО кандидат отказался от участия в выборах-2024

Явлинский отказался участвовать в президентских выборах

23 декабря 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

Партия «Яблоко» не будет никого выдвигать на выборы президента РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский не будет участвовать в выборах президента РФ в 2024 году. Партия также никого не будет выдвигать. Об этом сообщил журналист и экс-главред радиостанции «Эхо Москвы» (ликвидирована в России) Алексей Венедиктов (Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). Ранее Явлинский в разговоре с Путиным выступал за прекращения огня в зоне спецоперации на Украине. «Григорий Явлинский заявил в эфире Живого Гвоздя, что не идет на выборы и что Яблоко никого не выдвинет», — сообщил Венедиктов. Заявление он опубликовал в своем telegram-канале. Ранее Григорий Явлинский встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам лидера партии «Яблоко», они не обсуждали тему выборов в 2024 году, передает телеканал 360.

Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский не будет участвовать в выборах президента РФ в 2024 году. Партия также никого не будет выдвигать. Об этом сообщил журналист и экс-главред радиостанции «Эхо Москвы» (ликвидирована в России) Алексей Венедиктов (Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). Ранее Явлинский в разговоре с Путиным выступал за прекращения огня в зоне спецоперации на Украине. «Григорий Явлинский заявил в эфире Живого Гвоздя, что не идет на выборы и что Яблоко никого не выдвинет», — сообщил Венедиктов. Заявление он опубликовал в своем telegram-канале. Ранее Григорий Явлинский встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам лидера партии «Яблоко», они не обсуждали тему выборов в 2024 году, передает телеканал 360.