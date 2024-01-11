Памфилова рассказала об 11 кандидатах на пост президента России

Памфилова: за пост президента поборются три самовыдвиженца и восемь партийцев
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Заседание ЦИК по видеонаблюдению на выборах. Москва, портрет, памфилова элла
По словам Памфиловой, трое кандидатов на пост президента РФ — самовыдвиженцы Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

На пост президента России претендует 11 кандидатов. Трое являются самовыдвиженцами, а восемь выдвигаются от политических партий. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

«На сегодняшний день восемь кандидатов на должность президента РФ выдвинуты политическими партиями», — заявила Памфилова на заседании ЦИК. Она добавила, что еще трое кандидатов являются самовыдвиженцами.

Ранее сообщалось, что в списке возможных кандидатов на выборах президента РФ находятся 11 человек. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев заявил, что остальные кандидаты не дошли до этого этапа. Их число достигало свыше 30 человек.

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На пост президента России претендует 11 кандидатов. Трое являются самовыдвиженцами, а восемь выдвигаются от политических партий. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. «На сегодняшний день восемь кандидатов на должность президента РФ выдвинуты политическими партиями», — заявила Памфилова на заседании ЦИК. Она добавила, что еще трое кандидатов являются самовыдвиженцами. Ранее сообщалось, что в списке возможных кандидатов на выборах президента РФ находятся 11 человек. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев заявил, что остальные кандидаты не дошли до этого этапа. Их число достигало свыше 30 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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