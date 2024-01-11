Политика Выборы Памфилова рассказала об 11 кандидатах на пост президента России Памфилова: за пост президента поборются три самовыдвиженца и восемь партийцев 11 января 2024 в 13:21 Размер текста - 17 + По словам Памфиловой, трое кандидатов на пост президента РФ — самовыдвиженцы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году На пост президента России претендует 11 кандидатов. Трое являются самовыдвиженцами, а восемь выдвигаются от политических партий. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. «На сегодняшний день восемь кандидатов на должность президента РФ выдвинуты политическими партиями», — заявила Памфилова на заседании ЦИК . Она добавила, что еще трое кандидатов являются самовыдвиженцами. Ранее сообщалось, что в списке возможных кандидатов на выборах президента РФ находятся 11 человек. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев заявил, что остальные кандидаты не дошли до этого этапа. Их число достигало свыше 30 человек. На пост президента России претендует 11 кандидатов. Трое являются самовыдвиженцами, а восемь выдвигаются от политических партий. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. «На сегодняшний день восемь кандидатов на должность президента РФ выдвинуты политическими партиями», — заявила Памфилова на заседании ЦИК. Она добавила, что еще трое кандидатов являются самовыдвиженцами. Ранее сообщалось, что в списке возможных кандидатов на выборах президента РФ находятся 11 человек. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев заявил, что остальные кандидаты не дошли до этого этапа. Их число достигало свыше 30 человек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям