Кто будет участвовать в президентских выборах в 2024 году: потенциальные кандидаты

ЦИК: 29 претендентов намерены стать кандидатами в президенты

23 декабря 2023 в 18:35 Размер текста - 17 +

К 1 января 2024 станет известно о всех выдвиженцах Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что количество претендентов на выдвижение в качестве кандидатов на президентские выборы в 2024 году составило 29 человек. Только 1 января 2024 года станут известны фамилии всех кандидатов. Однако URA.RU рассказывает об уже известных кандидатах выборов-2024. Владимир Путин Действующий глава страны Владимир Путин объявил о выдвижении на выборы президента РФ 8 декабря на церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России в Кремле. Вопрос об участии в выборах задавал отец героя РФ и героя ДНР Владимира Жоги Артем. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, решение Путина объявить о своем участии было спонтанным. Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Нынешний глава первый подал в ЦИК документы, которые требуются для выдвижения на выборах. Его кандидатуру единогласно поддержали партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия — За правду». «У нас нет ни малейших сомнений в том, кто должен стоять во главе России в этот весьма сложный период, за кем историческая правда, справедливость и поддержка большинства», — заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Он отметил, что партия сделает все, чтобы безоговорочную победу снова одержал действующий президент РФ. Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов поддержал Путина. Он сообщил, что России нужен президент, которому доверяет народ. По его словам, с Путиным Россия придет к победе. Путин уже четыре раза побеждал на выборах главы государства. В 2000 году он набрал 52,94 процента голосов, в 2004 году — 71,31, в 2012 году — 63,6, в 2018 году — 76,69 процента. Николай Харитонов КПРФ представила кандидатуру главы комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николая Харитонова на президентских выборах в 2024 году. «Кадровая комиссия ЦК КПРФ поддержала кандидатуру Николая Михайловича Харитонова для участия в выборах на пост президента страны, как народного кандидата, мужественного советского человека, депутата Государственной Думы всех созывов», — сообщила депутат Госдумы Ирина Филатова. Николай Харитонов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат Госдумы Юрий Афонин сообщил, что 175 делегатов съезда КПРФ проголосовали за кандидатуру Харитонова. Шесть человек были против. Леонид Слуцкий От партии ЛДПР кандидатом в президенты стал лидер фракции Леонид Слуцкий. По словам замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Сергея Леонова, под руководством Слуцкого партия развивается и расширяется и на выборах 2023 года продемонстрировала положительный результат. «У нас много планов на будущее, и мы точно настроены на динамичную и яркую президентскую кампанию», — заявил Леонов. Он отметил, что на выборах главы государства партию ЛДПР должен представить человек, авторитетный и внутри страны, и за ее пределами, тот, кто разбирается в международной политике. Леонид Слуцкий Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Слуцкий много лет возглавляет комитет Госдумы по международным делам. Выступая на съезде, он заявил, что фракция укрепилась и находится в тренде роста и в целом ЛДПР характеризует профессионализм и надежность. Политик перед выборами намерен посетить около 30 регионов. Однако готовой предвыборной программы у Слуцкого еще нет. «Программу будем формировать по мере того, как будем ездить по регионам и беседовать с людьми, выяснять, какие проблемы нужно решить в самое ближайшее время», — заявил он. Сергей Бабурин Председатель «Российского общенародного союза» (РОС) Сергей Бабурин сообщил, что на съезде партии его решили выдвинуть кандидатом в президенты РФ. «Съезд настоял на включении еще двух кандидатов: меня — Бабурина Сергея, а также Волкова Ивана из Екатеринбурга», — заявил он. На тайном голосовании победу одержал Бабурин. Сергей Бабурин Фото: Алексей Никольский/ТАСС 64-летний политик был кандидатом на президентских выборах 2018 года. По итогам голосования он набрал 0,65% голосов. Другие кандидаты Партия «Новые люди» сообщит о своем выдвиженце на съезде 24 декабря. Потенциальными кандидатами считают председателя партии Алексея Нечаева, вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова и замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева. Алексей Нечаев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самовыдвиженцем хочет стать и блогер из Екатеринбурга Рада Русских. По данным СМИ, для выдвижения ей пока не хватило подписей, но она хочет продолжить сбор голосов. Партия «Гражданская инициатива» намерена предложить на должность президента депутата городского совета Долгопрудного Бориса Надеждина. Он выступил с инициативой завершить спецоперацию и заняться восстановлением экономики, амнистию для политзаключенных и прямые выборы мэров и губернаторов во всех регионах. Борис Надеждин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский отказался от участия в выборах. Фракция также никого не будет выдвигать. Однако ранее, 9 декабря, на съезде партии Явлинский сообщил, что будет выдвигать свою кандидатуру в случае, если соберет десять миллионов подписей россиян. Григорий Явлинский Фото: Анна Майорова © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что количество претендентов на выдвижение в качестве кандидатов на президентские выборы в 2024 году составило 29 человек. Только 1 января 2024 года станут известны фамилии всех кандидатов. Однако URA.RU рассказывает об уже известных кандидатах выборов-2024. Действующий глава страны Владимир Путин объявил о выдвижении на выборы президента РФ 8 декабря на церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России в Кремле. Вопрос об участии в выборах задавал отец героя РФ и героя ДНР Владимира Жоги Артем. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, решение Путина объявить о своем участии было спонтанным. Нынешний глава первый подал в ЦИК документы, которые требуются для выдвижения на выборах. Его кандидатуру единогласно поддержали партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия — За правду». «У нас нет ни малейших сомнений в том, кто должен стоять во главе России в этот весьма сложный период, за кем историческая правда, справедливость и поддержка большинства», — заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Он отметил, что партия сделает все, чтобы безоговорочную победу снова одержал действующий президент РФ. Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов поддержал Путина. Он сообщил, что России нужен президент, которому доверяет народ. По его словам, с Путиным Россия придет к победе. Путин уже четыре раза побеждал на выборах главы государства. В 2000 году он набрал 52,94 процента голосов, в 2004 году — 71,31, в 2012 году — 63,6, в 2018 году — 76,69 процента. КПРФ представила кандидатуру главы комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николая Харитонова на президентских выборах в 2024 году. «Кадровая комиссия ЦК КПРФ поддержала кандидатуру Николая Михайловича Харитонова для участия в выборах на пост президента страны, как народного кандидата, мужественного советского человека, депутата Государственной Думы всех созывов», — сообщила депутат Госдумы Ирина Филатова. Депутат Госдумы Юрий Афонин сообщил, что 175 делегатов съезда КПРФ проголосовали за кандидатуру Харитонова. Шесть человек были против. От партии ЛДПР кандидатом в президенты стал лидер фракции Леонид Слуцкий. По словам замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Сергея Леонова, под руководством Слуцкого партия развивается и расширяется и на выборах 2023 года продемонстрировала положительный результат. «У нас много планов на будущее, и мы точно настроены на динамичную и яркую президентскую кампанию», — заявил Леонов. Он отметил, что на выборах главы государства партию ЛДПР должен представить человек, авторитетный и внутри страны, и за ее пределами, тот, кто разбирается в международной политике. Слуцкий много лет возглавляет комитет Госдумы по международным делам. Выступая на съезде, он заявил, что фракция укрепилась и находится в тренде роста и в целом ЛДПР характеризует профессионализм и надежность. Политик перед выборами намерен посетить около 30 регионов. Однако готовой предвыборной программы у Слуцкого еще нет. «Программу будем формировать по мере того, как будем ездить по регионам и беседовать с людьми, выяснять, какие проблемы нужно решить в самое ближайшее время», — заявил он. Председатель «Российского общенародного союза» (РОС) Сергей Бабурин сообщил, что на съезде партии его решили выдвинуть кандидатом в президенты РФ. «Съезд настоял на включении еще двух кандидатов: меня — Бабурина Сергея, а также Волкова Ивана из Екатеринбурга», — заявил он. На тайном голосовании победу одержал Бабурин. 64-летний политик был кандидатом на президентских выборах 2018 года. По итогам голосования он набрал 0,65% голосов. Партия «Новые люди» сообщит о своем выдвиженце на съезде 24 декабря. Потенциальными кандидатами считают председателя партии Алексея Нечаева, вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова и замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева. Самовыдвиженцем хочет стать и блогер из Екатеринбурга Рада Русских. По данным СМИ, для выдвижения ей пока не хватило подписей, но она хочет продолжить сбор голосов. Партия «Гражданская инициатива» намерена предложить на должность президента депутата городского совета Долгопрудного Бориса Надеждина. Он выступил с инициативой завершить спецоперацию и заняться восстановлением экономики, амнистию для политзаключенных и прямые выборы мэров и губернаторов во всех регионах. Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский отказался от участия в выборах. Фракция также никого не будет выдвигать. Однако ранее, 9 декабря, на съезде партии Явлинский сообщил, что будет выдвигать свою кандидатуру в случае, если соберет десять миллионов подписей россиян.