В центре Екатеринбурга вооруженные полицейские скрутили двух мужчин

Силовики отрабатывали оперативную информацию
В Екатеринбурге на улице Малышева вооруженные сотрудники полиции и Росгвардии оперативно задержали двух мужчин. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«В оперативном мероприятии были задействованы сотрудники полиции и наши коллеги из спецподразделения региональной Росгвардии. Это была отработка оперативной информации», — сказал полковник Горелых.
Причина задержания пока неизвестна. По словам руководителя пресс-службы регионального ГУ МВД, задержанные граждане не являются криминальными авторитетами.
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