В центре Екатеринбурга вооруженные полицейские скрутили двух мужчин

15 января 2024 в 22:15 Размер текста - 17 +

Силовики отрабатывали оперативную информацию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на улице Малышева вооруженные сотрудники полиции и Росгвардии оперативно задержали двух мужчин. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «В оперативном мероприятии были задействованы сотрудники полиции и наши коллеги из спецподразделения региональной Росгвардии. Это была отработка оперативной информации», — сказал полковник Горелых. Причина задержания пока неизвестна. По словам руководителя пресс-службы регионального ГУ МВД, задержанные граждане не являются криминальными авторитетами.

В Екатеринбурге на улице Малышева вооруженные сотрудники полиции и Росгвардии оперативно задержали двух мужчин. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «В оперативном мероприятии были задействованы сотрудники полиции и наши коллеги из спецподразделения региональной Росгвардии. Это была отработка оперативной информации», — сказал полковник Горелых. Причина задержания пока неизвестна. По словам руководителя пресс-службы регионального ГУ МВД, задержанные граждане не являются криминальными авторитетами.