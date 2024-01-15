В центре Екатеринбурга вооруженные полицейские скрутили двух мужчин

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Вывоз киосков с улицы Ракетная, 2. Екатеринбург, мигалка, полк ппс, полиция, проблесковый маячок
Силовики отрабатывали оперативную информацию Фото:

В Екатеринбурге на улице Малышева вооруженные сотрудники полиции и Росгвардии оперативно задержали двух мужчин. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«В оперативном мероприятии были задействованы сотрудники полиции и наши коллеги из спецподразделения региональной Росгвардии. Это была отработка оперативной информации», — сказал полковник Горелых.

Причина задержания пока неизвестна. По словам руководителя пресс-службы регионального ГУ МВД, задержанные граждане не являются криминальными авторитетами.

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В Екатеринбурге на улице Малышева вооруженные сотрудники полиции и Росгвардии оперативно задержали двух мужчин. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «В оперативном мероприятии были задействованы сотрудники полиции и наши коллеги из спецподразделения региональной Росгвардии. Это была отработка оперативной информации», — сказал полковник Горелых. Причина задержания пока неизвестна. По словам руководителя пресс-службы регионального ГУ МВД, задержанные граждане не являются криминальными авторитетами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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