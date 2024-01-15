В Кургане без воды остались два предприятия

Воду отключили из-за аварии на сетях водопровода
В Кургане из-за аварии без воды остались «Курганмашзавод» и ООО «Молоко Зауралья». Об этом сообщили в пресс-службе «Водного союза».
«В связи с аварией на сетях водопровода без холодного водоснабжения остались: отдел полиции №2, техникум, центр медицины катастроф. Также без ХВС заводы „Курганмашзавод“ и „ЭМИ“, ООО „Молоко Зауралья“», — сообщили в telegram-канале организации.
Воды не было из-за аварии на сетях и 9 января. Под отключение попадали так же «Курганмашзавод», «ЭМИ», ООО «Молоко зауралья» и другие адреса.
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