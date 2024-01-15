15 января 2024

В Кургане без воды остались два предприятия

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, отключение воды, вода, водопроводный кран
Воду отключили из-за аварии на сетях водопровода Фото:

В Кургане из-за аварии без воды остались «Курганмашзавод» и ООО «Молоко Зауралья». Об этом сообщили в пресс-службе «Водного союза».

«В связи с аварией на сетях водопровода без холодного водоснабжения остались: отдел полиции №2, техникум, центр медицины катастроф. Также без ХВС заводы „Курганмашзавод“ и „ЭМИ“, ООО „Молоко Зауралья“», — сообщили в telegram-канале организации.

Воды не было из-за аварии на сетях и 9 января. Под отключение попадали так же «Курганмашзавод», «ЭМИ», ООО «Молоко зауралья» и другие адреса.

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В Кургане из-за аварии без воды остались «Курганмашзавод» и ООО «Молоко Зауралья». Об этом сообщили в пресс-службе «Водного союза». «В связи с аварией на сетях водопровода без холодного водоснабжения остались: отдел полиции №2, техникум, центр медицины катастроф. Также без ХВС заводы „Курганмашзавод“ и „ЭМИ“, ООО „Молоко Зауралья“», — сообщили в telegram-канале организации. Воды не было из-за аварии на сетях и 9 января. Под отключение попадали так же «Курганмашзавод», «ЭМИ», ООО «Молоко зауралья» и другие адреса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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