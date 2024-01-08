«Курганмашзавод» остался без воды из-за аварии на сетях

Оборонное предприятие «Курганмашзавод» и ряд других организаций остались без холодной воды из-за аварии на сетях водопровода на проспекте Машиностроителей. Об этом сообщается в telegram-канале «Водного Союза».
«В связи с устранением аварии на сетях водопровода на проспекте Машиностроителей,17к.1 без холодного водоснабжения осталось оборонное предприятие „Курганмашзавод“, центр медицины катастроф и завод ЭМИ», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации.
Также под отключение на проспекте Машиностроителей попал Курганский технологический колледж, отдел полиции №2 и предприятие «Молоко Зауралья». На месте аварии работает бригада компании.
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