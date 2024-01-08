08 января 2024
07 января 2024

«Курганмашзавод» остался без воды из-за аварии на сетях

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод КМЗ. Курган
Завод попал под отключение воды из-за аварии на сетях Фото:

Оборонное предприятие «Курганмашзавод» и ряд других организаций остались без холодной воды из-за аварии на сетях водопровода на проспекте Машиностроителей. Об этом сообщается в telegram-канале «Водного Союза».

«В связи с устранением аварии на сетях водопровода на проспекте Машиностроителей,17к.1 без холодного водоснабжения осталось оборонное предприятие „Курганмашзавод“, центр медицины катастроф и завод ЭМИ», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации.

Также под отключение на проспекте Машиностроителей попал Курганский технологический колледж, отдел полиции №2 и предприятие «Молоко Зауралья». На месте аварии работает бригада компании.

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Оборонное предприятие «Курганмашзавод» и ряд других организаций остались без холодной воды из-за аварии на сетях водопровода на проспекте Машиностроителей. Об этом сообщается в telegram-канале «Водного Союза». «В связи с устранением аварии на сетях водопровода на проспекте Машиностроителей,17к.1 без холодного водоснабжения осталось оборонное предприятие „Курганмашзавод“, центр медицины катастроф и завод ЭМИ», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации. Также под отключение на проспекте Машиностроителей попал Курганский технологический колледж, отдел полиции №2 и предприятие «Молоко Зауралья». На месте аварии работает бригада компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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