«Курганмашзавод» остался без воды из-за аварии на сетях

09 января 2024 в 11:05 Размер текста - 17 +

Завод попал под отключение воды из-за аварии на сетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Оборонное предприятие «Курганмашзавод» и ряд других организаций остались без холодной воды из-за аварии на сетях водопровода на проспекте Машиностроителей. Об этом сообщается в telegram-канале «Водного Союза». «В связи с устранением аварии на сетях водопровода на проспекте Машиностроителей,17к.1 без холодного водоснабжения осталось оборонное предприятие „Курганмашзавод“, центр медицины катастроф и завод ЭМИ», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации. Также под отключение на проспекте Машиностроителей попал Курганский технологический колледж, отдел полиции №2 и предприятие «Молоко Зауралья». На месте аварии работает бригада компании.

Оборонное предприятие «Курганмашзавод» и ряд других организаций остались без холодной воды из-за аварии на сетях водопровода на проспекте Машиностроителей. Об этом сообщается в telegram-канале «Водного Союза». «В связи с устранением аварии на сетях водопровода на проспекте Машиностроителей,17к.1 без холодного водоснабжения осталось оборонное предприятие „Курганмашзавод“, центр медицины катастроф и завод ЭМИ», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации. Также под отключение на проспекте Машиностроителей попал Курганский технологический колледж, отдел полиции №2 и предприятие «Молоко Зауралья». На месте аварии работает бригада компании.