Ангарского маньяка вывезли из Иркутска

16 января 2024 в 08:13 Размер текста - 17 +

Михаил Попков продолжит отбывать наказание в Мордовии, заявили в прокуратуре Иркутской области Фото: DMITRY DMITRIYEV/EPA/TASS «Ангарский маньяк» Михаил Попков был этапирован из Иркутска в Мордовию, где он продолжит отбывать наказание. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области. «Осужденный этапирован к месту отбывания наказания в одну из колоний в Республике Мордовия», — сообщается в telegram-канале прокуратуры. Там добавили, что вступил в законную силу приговор, вынесенный Михаилу Попкову. Он был признан виновным в серийных убийствах трех женщин и осужден к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима, заключили в прокуратуре. Михаил Попков осужден на пожизненное лишение свободы за серийные убийства, совершенные с 1990 по 2010 годы и унесшие жизни 83 человек. Ему также были назначены дополнительные два пожизненных срока, передают «Дни.ру».

«Ангарский маньяк» Михаил Попков был этапирован из Иркутска в Мордовию, где он продолжит отбывать наказание. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области. «Осужденный этапирован к месту отбывания наказания в одну из колоний в Республике Мордовия», — сообщается в telegram-канале прокуратуры. Там добавили, что вступил в законную силу приговор, вынесенный Михаилу Попкову. Он был признан виновным в серийных убийствах трех женщин и осужден к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима, заключили в прокуратуре. Михаил Попков осужден на пожизненное лишение свободы за серийные убийства, совершенные с 1990 по 2010 годы и унесшие жизни 83 человек. Ему также были назначены дополнительные два пожизненных срока, передают «Дни.ру».