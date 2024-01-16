Ангарского маньяка вывезли из Иркутска

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Михаил Попков продолжит отбывать наказание в Мордовии, заявили в прокуратуре Иркутской области Фото:

«Ангарский маньяк» Михаил Попков был этапирован из Иркутска в Мордовию, где он продолжит отбывать наказание. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области.

«Осужденный этапирован к месту отбывания наказания в одну из колоний в Республике Мордовия», — сообщается в telegram-канале прокуратуры. Там добавили, что вступил в законную силу приговор, вынесенный Михаилу Попкову. Он был признан виновным в серийных убийствах трех женщин и осужден к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима, заключили в прокуратуре.

Михаил Попков осужден на пожизненное лишение свободы за серийные убийства, совершенные с 1990 по 2010 годы и унесшие жизни 83 человек. Ему также были назначены дополнительные два пожизненных срока, передают «Дни.ру».

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«Ангарский маньяк» Михаил Попков был этапирован из Иркутска в Мордовию, где он продолжит отбывать наказание. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области. «Осужденный этапирован к месту отбывания наказания в одну из колоний в Республике Мордовия», — сообщается в telegram-канале прокуратуры. Там добавили, что вступил в законную силу приговор, вынесенный Михаилу Попкову. Он был признан виновным в серийных убийствах трех женщин и осужден к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима, заключили в прокуратуре. Михаил Попков осужден на пожизненное лишение свободы за серийные убийства, совершенные с 1990 по 2010 годы и унесшие жизни 83 человек. Ему также были назначены дополнительные два пожизненных срока, передают «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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