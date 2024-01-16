16 января 2024

В Кургане начали строить новый сквер рядом с озером. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительная компания «ТАДК». Заозерный. Курган, экскаватор, трактор, песок, мксм, ковш экскаватора, ТАДК
В Заозерном районе строят сквер с аллеями и зонами отдыха Фото:

В Кургане начали строить новый сквер рядом с озером в Заозерном районе. На площадке уже началась отсыпка участка. Об этом сообщается в группе застройщика «СЗ ГРАД» в соцсети «ВКонтакте».

«Строители приступили к формированию и отсыпке участка под будущий сквер», — говорится в сообщении. Также застройщиком прикреплены фотографии с места строительства и эскизы будущего пространства для жителей Заозерного.

Площадь будущего сквера составит более 10 тысяч квадратных метров. Согласно проекту, планируется обустройство аллей с хвойными и лиственными породами деревьев. Также новое пространство будет включать зоны отдыха для детей и взрослых. В сквере оборудуют декоративную подсветку, пешеходные дорожки и десятки скамеек.

Ранее URA.RU писало, что курганский застройщик показал, как будет выглядеть новый ЖК на берегу озера Черное в Заозерном районе. Проект включает пять жилых домов, два спорткомплекса, детскую площадку, а также пирсы на набережной и зоны с беседками.

В Заозерном районе Кургана приступили к строительству нового сквера
В Заозерном районе Кургана приступили к строительству нового сквера
Фото:
На площадке работает спецтехника, отсыпка территории
На площадке работает спецтехника, отсыпка территории
Фото:
Площадь будущего сквера составит свыше 10 тысяч квадратов
Площадь будущего сквера составит свыше 10 тысяч квадратов
Фото:
В нем разместят аллеи, а также зоны для взрослых и детей
В нем разместят аллеи, а также зоны для взрослых и детей
Фото:

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В Кургане начали строить новый сквер рядом с озером в Заозерном районе. На площадке уже началась отсыпка участка. Об этом сообщается в группе застройщика «СЗ ГРАД» в соцсети «ВКонтакте». «Строители приступили к формированию и отсыпке участка под будущий сквер», — говорится в сообщении. Также застройщиком прикреплены фотографии с места строительства и эскизы будущего пространства для жителей Заозерного. Площадь будущего сквера составит более 10 тысяч квадратных метров. Согласно проекту, планируется обустройство аллей с хвойными и лиственными породами деревьев. Также новое пространство будет включать зоны отдыха для детей и взрослых. В сквере оборудуют декоративную подсветку, пешеходные дорожки и десятки скамеек. Ранее URA.RU писало, что курганский застройщик показал, как будет выглядеть новый ЖК на берегу озера Черное в Заозерном районе. Проект включает пять жилых домов, два спорткомплекса, детскую площадку, а также пирсы на набережной и зоны с беседками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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