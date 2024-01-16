В Кургане начали строить новый сквер рядом с озером в Заозерном районе. На площадке уже началась отсыпка участка. Об этом сообщается в группе застройщика «СЗ ГРАД» в соцсети «ВКонтакте».
«Строители приступили к формированию и отсыпке участка под будущий сквер», — говорится в сообщении. Также застройщиком прикреплены фотографии с места строительства и эскизы будущего пространства для жителей Заозерного.
Площадь будущего сквера составит более 10 тысяч квадратных метров. Согласно проекту, планируется обустройство аллей с хвойными и лиственными породами деревьев. Также новое пространство будет включать зоны отдыха для детей и взрослых. В сквере оборудуют декоративную подсветку, пешеходные дорожки и десятки скамеек.
Ранее URA.RU писало, что курганский застройщик показал, как будет выглядеть новый ЖК на берегу озера Черное в Заозерном районе. Проект включает пять жилых домов, два спорткомплекса, детскую площадку, а также пирсы на набережной и зоны с беседками.
В Заозерном районе Кургана приступили к строительству нового сквера
Фото: группа застройщика «СЗ «ГРАД» в соцсети «ВКонтакте»
На площадке работает спецтехника, отсыпка территории
Фото: группа застройщика «СЗ «ГРАД» в соцсети «ВКонтакте»
Площадь будущего сквера составит свыше 10 тысяч квадратов
Фото: группа застройщика «СЗ «ГРАД» в соцсети «ВКонтакте»
В нем разместят аллеи, а также зоны для взрослых и детей
Фото: группа застройщика «СЗ «ГРАД» в соцсети «ВКонтакте»
В Кургане начали строить новый сквер рядом с озером в Заозерном районе. На площадке уже началась отсыпка участка. Об этом сообщается в группе застройщика «СЗ ГРАД» в соцсети «ВКонтакте». «Строители приступили к формированию и отсыпке участка под будущий сквер», — говорится в сообщении. Также застройщиком прикреплены фотографии с места строительства и эскизы будущего пространства для жителей Заозерного. Площадь будущего сквера составит более 10 тысяч квадратных метров. Согласно проекту, планируется обустройство аллей с хвойными и лиственными породами деревьев. Также новое пространство будет включать зоны отдыха для детей и взрослых. В сквере оборудуют декоративную подсветку, пешеходные дорожки и десятки скамеек. Ранее URA.RU писало, что курганский застройщик показал, как будет выглядеть новый ЖК на берегу озера Черное в Заозерном районе. Проект включает пять жилых домов, два спорткомплекса, детскую площадку, а также пирсы на набережной и зоны с беседками.