В Кургане в новом жилом комплексе будет своя набережная

Сейчас на месте будущего ЖК идет строительство 19-этажного дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Застройщик ООО «СЗ ГРАД» показал, как будет выглядит новый жилой комплекс «Районы-Кварталы», который появится на берегу озера Черное в Заозерном районе Кургана. Информация и фотографии будущего ЖК опубликованы на сайте ДОМ.РФ.

На фотографиях видно, что на месте будущего жилого комплекса будет находиться пять многоквартирных жилых дома. Между ними расположится большая детская площадка и два спортивных комплекса для игры в футбол, баскетбол и волейбол. Также будут установлены велосипедные дорожки и зоны отдыха для взрослых. На первых этажах будут работать кафе и продуктовый магазин. На берегу озера будут оборудованы пирсы и прогулочная зона с беседками.

Сейчас на месте будущего ЖК идет строительство высотки на 19 этажей. По данным на 16 января, построено уже 13 этажей. Многоэтажку должны закончить до конца 2024 года. Выдача ключей запланирована на 31 марта 2025 года.

Ранее URA.RU писало, что курганский застройщик возобновил строительство высотки после суда с мэрией города. До этого горожане возмущались строительством данного дома из-за того, что его возводят рядом с озером, которое называют болотом.

Застройщик «СЗ ГРАД» показал, как будет выглядеть новый жилой комплекс в Кургане Фото: сайт ДОМ.РФ

Он расположится в Заозерном районе на берегу озера Черное Фото: сайт ДОМ.РФ

В ЖК будет установлено два спортивных комплекса для игры в футбол, баскетбол и волейбол Фото: сайт ДОМ.РФ

Между домами будет установлена большая игровая площадка для детей Фото: сайт ДОМ.РФ

Также в ЖК установят зону отдыха для взрослых с беседками и мангальной зоной Фото: сайт ДОМ.РФ

На первых этажах ЖК будет работать кафе и продуктовый магазин Фото: сайт ДОМ.РФ