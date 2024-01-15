Пермским театрам отказали в московских гастролях

Пермские театры не поедут на гастроли в Москву в рамках «Золотой маски»

16 января 2024 в 14:56 Размер текста - 17 +

Фестиваль «Золотая маска» превращается в региональный Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Пермские театры, номинированные на премию «Золотая маска», не смогут показать свои постановки на московской сцене, как это было раньше. В Союзе театральных деятелей в 2024 году решили отменить столичные выступления региональных трупп. Вместо этого жюри конкурса отправится по стране для просмотра спектаклей. «Основная конкурсная программа Итогового 30-го фестиваля-конкурса Российской национальной театральной премии „Золотая Маска“ состоится в марте—апреле с выездом жюри в города России. Предполагается, что поездки членов жюри для просмотра номинированных спектаклей на сценах их создания в городах России будут сопровождаться программой специальных мероприятий: пресс-конференции, мастер-классы, творческие встречи», — говорится в telegram-канале «Золотой маски». На сообщение обратил внимание «Новый компаньон», который отмечает, что новость вызвала «массовую критику среди театральных деятелей». По их словам, фестиваль давал москвичам уникальную возможность увидеть лучшие постановки региональных театров, а театрам — выступить перед столичной публикой. В этом году на премию «Золотая маска» претендуют Пермский театр оперы и балета, Театр-Театр, а также постановка «Персефона», представленная на Дягилевском фестивале. Весной 2023 года постановки театров Прикамья на «Золотой Маске» в Москве посмотрели более трех тысяч зрителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермские театры, номинированные на премию «Золотая маска», не смогут показать свои постановки на московской сцене, как это было раньше. В Союзе театральных деятелей в 2024 году решили отменить столичные выступления региональных трупп. Вместо этого жюри конкурса отправится по стране для просмотра спектаклей. «Основная конкурсная программа Итогового 30-го фестиваля-конкурса Российской национальной театральной премии „Золотая Маска“ состоится в марте—апреле с выездом жюри в города России. Предполагается, что поездки членов жюри для просмотра номинированных спектаклей на сценах их создания в городах России будут сопровождаться программой специальных мероприятий: пресс-конференции, мастер-классы, творческие встречи», — говорится в telegram-канале «Золотой маски». На сообщение обратил внимание «Новый компаньон», который отмечает, что новость вызвала «массовую критику среди театральных деятелей». По их словам, фестиваль давал москвичам уникальную возможность увидеть лучшие постановки региональных театров, а театрам — выступить перед столичной публикой. В этом году на премию «Золотая маска» претендуют Пермский театр оперы и балета, Театр-Театр, а также постановка «Персефона», представленная на Дягилевском фестивале. Весной 2023 года постановки театров Прикамья на «Золотой Маске» в Москве посмотрели более трех тысяч зрителей.