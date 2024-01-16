В Челябинске за 1,5 месяца резко подорожали земельные участки

В Челябинске стоимость земельных участков за 1,5 месяца выросла почти на 36%

16 января 2024 в 15:49 Размер текста - 17 +

Земельные участки в Челябинске продаются по 248 тысяч рублей за сотку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске с 30 ноября 2023 по 11 января 2024 года стоимость земельных участков выросла почти на 36%. 11 января этого года в городе сотка земли в среднем стоила уже 248 тысяч 300 рублей, следует из данных сервиса Restate. «В Челябинске с 30 ноября 2023 года по 11 января 2024 года стоимость земельных участков выросла на 35,5%. Если еще в ноябре 2023 года сотка земли в городе в среднем стоила 190 тысяч 400 рублей, то 11 января 2024 года стоимость земельных участков уже составляла 248 тысяч 262 рубля за сотку», — следует из статистики сервиса. По данным сервиса, в январе 2024 года в Челябинске минимальная стоимость земельных участков составляла 190 тысяч рублей за объект. Самые дорогие земли, расположенные в основном в центре города, выставлены на продажу за 11 млн 600 тысяч рублей.

В Челябинске с 30 ноября 2023 по 11 января 2024 года стоимость земельных участков выросла почти на 36%. 11 января этого года в городе сотка земли в среднем стоила уже 248 тысяч 300 рублей, следует из данных сервиса Restate. «В Челябинске с 30 ноября 2023 года по 11 января 2024 года стоимость земельных участков выросла на 35,5%. Если еще в ноябре 2023 года сотка земли в городе в среднем стоила 190 тысяч 400 рублей, то 11 января 2024 года стоимость земельных участков уже составляла 248 тысяч 262 рубля за сотку», — следует из статистики сервиса. По данным сервиса, в январе 2024 года в Челябинске минимальная стоимость земельных участков составляла 190 тысяч рублей за объект. Самые дорогие земли, расположенные в основном в центре города, выставлены на продажу за 11 млн 600 тысяч рублей.