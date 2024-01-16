16 января 2024

Курганские власти взялись за перепланировку территории у Центрального рынка. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Центральный городской рынок. Курган, центральный рынок, рынок, новогодние игрушки, ул пролетарская
Проект властей включает в себя обустройство парковки у Центрального рынка (архивное фото) Фото:

Рядом с Центральным рынком в Кургане власти выполнят перепланировку по улице Пролетарская на участке от улицы Советской до Куйбышева. Информация об этом размещена на сайте администрации города.

«Проект планировки территории для реконструкции линейного объекта: автомобильной дороги, расположенной по улице Пролетарская (на участке от ул. Советская до ул. Куйбышева) с элементами благоустройства в городе Кургане», — указано наименование проекта планировки территории на сайте администрации.

По схемам проекта, размещенным на сайте, видно, что в районе Центрального рынка будет располагаться новая парковка для автомобилей. Также, по информации со схем, проектом предусмотрено частичное озеленение территории. Кроме того, для пешеходов будет сделана отдельная зона за парковкой.

Ранее URA.RU писало, что территория у курганского рынка будет реконструирована, а дорога рядом с ней расширена. Благодаря проекту власти планируют сделать место проезда более комфортным, а также обеспечить пешеходам более свободный проход.

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Рядом с Центральным рынком в Кургане власти выполнят перепланировку по улице Пролетарская на участке от улицы Советской до Куйбышева. Информация об этом размещена на сайте администрации города. «Проект планировки территории для реконструкции линейного объекта: автомобильной дороги, расположенной по улице Пролетарская (на участке от ул. Советская до ул. Куйбышева) с элементами благоустройства в городе Кургане», — указано наименование проекта планировки территории на сайте администрации. По схемам проекта, размещенным на сайте, видно, что в районе Центрального рынка будет располагаться новая парковка для автомобилей. Также, по информации со схем, проектом предусмотрено частичное озеленение территории. Кроме того, для пешеходов будет сделана отдельная зона за парковкой. Ранее URA.RU писало, что территория у курганского рынка будет реконструирована, а дорога рядом с ней расширена. Благодаря проекту власти планируют сделать место проезда более комфортным, а также обеспечить пешеходам более свободный проход.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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