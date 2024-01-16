Курганские власти взялись за перепланировку территории у Центрального рынка. Скрин

17 января 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

Проект властей включает в себя обустройство парковки у Центрального рынка (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Рядом с Центральным рынком в Кургане власти выполнят перепланировку по улице Пролетарская на участке от улицы Советской до Куйбышева. Информация об этом размещена на сайте администрации города. «Проект планировки территории для реконструкции линейного объекта: автомобильной дороги, расположенной по улице Пролетарская (на участке от ул. Советская до ул. Куйбышева) с элементами благоустройства в городе Кургане», — указано наименование проекта планировки территории на сайте администрации. По схемам проекта, размещенным на сайте, видно, что в районе Центрального рынка будет располагаться новая парковка для автомобилей. Также, по информации со схем, проектом предусмотрено частичное озеленение территории. Кроме того, для пешеходов будет сделана отдельная зона за парковкой. Ранее URA.RU писало, что территория у курганского рынка будет реконструирована, а дорога рядом с ней расширена. Благодаря проекту власти планируют сделать место проезда более комфортным, а также обеспечить пешеходам более свободный проход. Скрин: администрация города Кургана, https://www.kurgan-city.ru/

Рядом с Центральным рынком в Кургане власти выполнят перепланировку по улице Пролетарская на участке от улицы Советской до Куйбышева. Информация об этом размещена на сайте администрации города. «Проект планировки территории для реконструкции линейного объекта: автомобильной дороги, расположенной по улице Пролетарская (на участке от ул. Советская до ул. Куйбышева) с элементами благоустройства в городе Кургане», — указано наименование проекта планировки территории на сайте администрации. По схемам проекта, размещенным на сайте, видно, что в районе Центрального рынка будет располагаться новая парковка для автомобилей. Также, по информации со схем, проектом предусмотрено частичное озеленение территории. Кроме того, для пешеходов будет сделана отдельная зона за парковкой. Ранее URA.RU писало, что территория у курганского рынка будет реконструирована, а дорога рядом с ней расширена. Благодаря проекту власти планируют сделать место проезда более комфортным, а также обеспечить пешеходам более свободный проход.