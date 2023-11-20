20 ноября 2023

В центре Кургана завершается ремонт дороги с ее расширением

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган , улица коли мяготина, ремонт дороги
Проект реконструкции перекрестка улиц Пролетарская — Советская включает в себя расширение дороги (архивное фото) Фото:

В Кургане на перекрестке улиц Пролетарская — Советская вскоре закончатся работы по проекту реконструкции и расширению дороги. Об этом рассказала глава города Елена Ситникова в прямом эфире группы «ЦУР Курганской области» в соцсети «ВКонтакте».

«У нас сейчас завершается проект реконструкции дороги, она будет расширена. Будет сделана новая удобная остановка, в том числе с пешеходными дорожками», — сказала Ситникова.

Также глава города рассказала о планах обустроить пустующую территорию на перекрестке. Реконструкция участка даст горожанам на автомобилях более комфортное место для проезда и парковки, а пешеходам свободу прохождения территории.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане завершается ремонт сетей водоснабжения и канализации. Для этого ремонта была перекрыта улица Коли Мяготина, в результате чего город стоял в пробках.

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В Кургане на перекрестке улиц Пролетарская — Советская вскоре закончатся работы по проекту реконструкции и расширению дороги. Об этом рассказала глава города Елена Ситникова в прямом эфире группы «ЦУР Курганской области» в соцсети «ВКонтакте». «У нас сейчас завершается проект реконструкции дороги, она будет расширена. Будет сделана новая удобная остановка, в том числе с пешеходными дорожками», — сказала Ситникова. Также глава города рассказала о планах обустроить пустующую территорию на перекрестке. Реконструкция участка даст горожанам на автомобилях более комфортное место для проезда и парковки, а пешеходам свободу прохождения территории. Ранее URA.RU писало, что в Кургане завершается ремонт сетей водоснабжения и канализации. Для этого ремонта была перекрыта улица Коли Мяготина, в результате чего город стоял в пробках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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