15 января 2024

Житель ХМАО сделал сауну из вертолета, который запомнился Ельцину. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Ханты-Мансийска построил сауну в вертолете, который заметил Борис Ельцин во время визита в столицу ХМАО в 1991 году Фото:

Житель Ханты-Мансийска Кирилл Скосырев построил на садовом участке сауну в фюзеляже Ми-8. На вертолет обратил внимание первый президент РФ Борис Ельцин, когда в 1991 году он прилетал с визитом в столицу ХМАО.

«Три года назад я подбирал участок для строительства дома, тогда и наткнулся на этот участок, который продавался с фюзеляжом вертолета. Сразу захотелось построить внутри него сауну. Сначала для себя думал, а потом решил — сауна будет для всех желающих. Этому участку с вертолетом еще удивился сам Ельцин, когда прилетал в Ханты-Мансийск», — поделился с корреспондентом агентства Скосырев.

Сейчас вертолет оснащен всеми удобствами для отдыха и уже привлекает посетителей. «Вертолет был в плачевном состоянии, с мая прошлого года велись ремонтные работы. Теперь внутри фюзеляжа расположены парилка, комната для отдыха, душ, туалет. А на улице оборудована теплая купель с функцией джакузи. С друзьями мы уже протестировали сауну, все исправно работает. Даже появились первые клиенты», — добавил Скосырев.

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Житель Ханты-Мансийска Кирилл Скосырев построил на садовом участке сауну в фюзеляже Ми-8. На вертолет обратил внимание первый президент РФ Борис Ельцин, когда в 1991 году он прилетал с визитом в столицу ХМАО. «Три года назад я подбирал участок для строительства дома, тогда и наткнулся на этот участок, который продавался с фюзеляжом вертолета. Сразу захотелось построить внутри него сауну. Сначала для себя думал, а потом решил — сауна будет для всех желающих. Этому участку с вертолетом еще удивился сам Ельцин, когда прилетал в Ханты-Мансийск», — поделился с корреспондентом агентства Скосырев. Сейчас вертолет оснащен всеми удобствами для отдыха и уже привлекает посетителей. «Вертолет был в плачевном состоянии, с мая прошлого года велись ремонтные работы. Теперь внутри фюзеляжа расположены парилка, комната для отдыха, душ, туалет. А на улице оборудована теплая купель с функцией джакузи. С друзьями мы уже протестировали сауну, все исправно работает. Даже появились первые клиенты», — добавил Скосырев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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