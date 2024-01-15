Житель ХМАО сделал сауну из вертолета, который запомнился Ельцину. Фото, видео

16 января 2024 в 18:14 Размер текста - 17 +

Житель Ханты-Мансийска построил сауну в вертолете, который заметил Борис Ельцин во время визита в столицу ХМАО в 1991 году Фото: Размик Закарян © URA.RU Житель Ханты-Мансийска Кирилл Скосырев построил на садовом участке сауну в фюзеляже Ми-8. На вертолет обратил внимание первый президент РФ Борис Ельцин, когда в 1991 году он прилетал с визитом в столицу ХМАО. «Три года назад я подбирал участок для строительства дома, тогда и наткнулся на этот участок, который продавался с фюзеляжом вертолета. Сразу захотелось построить внутри него сауну. Сначала для себя думал, а потом решил — сауна будет для всех желающих. Этому участку с вертолетом еще удивился сам Ельцин, когда прилетал в Ханты-Мансийск», — поделился с корреспондентом агентства Скосырев. Сейчас вертолет оснащен всеми удобствами для отдыха и уже привлекает посетителей. «Вертолет был в плачевном состоянии, с мая прошлого года велись ремонтные работы. Теперь внутри фюзеляжа расположены парилка, комната для отдыха, душ, туалет. А на улице оборудована теплая купель с функцией джакузи. С друзьями мы уже протестировали сауну, все исправно работает. Даже появились первые клиенты», — добавил Скосырев.

Житель Ханты-Мансийска Кирилл Скосырев построил на садовом участке сауну в фюзеляже Ми-8. На вертолет обратил внимание первый президент РФ Борис Ельцин, когда в 1991 году он прилетал с визитом в столицу ХМАО. «Три года назад я подбирал участок для строительства дома, тогда и наткнулся на этот участок, который продавался с фюзеляжом вертолета. Сразу захотелось построить внутри него сауну. Сначала для себя думал, а потом решил — сауна будет для всех желающих. Этому участку с вертолетом еще удивился сам Ельцин, когда прилетал в Ханты-Мансийск», — поделился с корреспондентом агентства Скосырев. Сейчас вертолет оснащен всеми удобствами для отдыха и уже привлекает посетителей. «Вертолет был в плачевном состоянии, с мая прошлого года велись ремонтные работы. Теперь внутри фюзеляжа расположены парилка, комната для отдыха, душ, туалет. А на улице оборудована теплая купель с функцией джакузи. С друзьями мы уже протестировали сауну, все исправно работает. Даже появились первые клиенты», — добавил Скосырев.