В Челябинской области заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 85% за неделю

16 января 2024 в 17:57 Размер текста - 17 +

Самая высокая заболеваемость зафиксирована среди взрослых Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области за неделю с 8 по 14 января заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 85%. Об этом URA.RU сообщила замруководителя Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина. «Заболеваемость гриппом и ОРВИ выше уровня прошлой недели на 85%. Показатели превысили и средний многолетний уровень на 1,5%», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. Лучинина отметила, что рост заболеваемости связан с объединением коллективов после новогодних праздников. Кроме того, после окончания каникул, челябинцы стали активно обращаться в больницы при появлении симптомов. Самый высокий рост заболеваемости зафиксирован среди взрослых — 96,3%, и детей от семи до 14 лет — 91%. Меньше всего зараженных среди пациентов от трех до шести лет — 60,5%. Рост заболевших среди детей до трех лет составил 61,8%. Активней всего в росте заболеваемости участвуют вирусы гриппа.

В Челябинской области за неделю с 8 по 14 января заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 85%. Об этом URA.RU сообщила замруководителя Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина. «Заболеваемость гриппом и ОРВИ выше уровня прошлой недели на 85%. Показатели превысили и средний многолетний уровень на 1,5%», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. Лучинина отметила, что рост заболеваемости связан с объединением коллективов после новогодних праздников. Кроме того, после окончания каникул, челябинцы стали активно обращаться в больницы при появлении симптомов. Самый высокий рост заболеваемости зафиксирован среди взрослых — 96,3%, и детей от семи до 14 лет — 91%. Меньше всего зараженных среди пациентов от трех до шести лет — 60,5%. Рост заболевших среди детей до трех лет составил 61,8%. Активней всего в росте заболеваемости участвуют вирусы гриппа.