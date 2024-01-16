Свердловский минздрав проверил врачей скорой помощи Кушвы после обращения Путину

16 января 2024 в 18:48 Размер текста - 17 +

Глава комиссии областного минздрава переговорил с бунтующими врачами скорой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Медики из Кушвы пожаловались Путину на зарплаты В Кушву (Свердловская область) приехала комиссия министерства здравоохранения региона. Возглавил комиссию начальник отдела организации первичной медицинской помощи Игорь Петрунин. Он встретился с работниками скорой медицинской помощи, записавшими видеообращение, в котором просят президента России Владимира Путина повлиять на условия труда и уровень зарплат. «Глава комиссии минздрава Игорь Петрунин встретился с работниками скорой помощи из Кушвы. Комиссия продолжает работу. Детально изучаются все документы, связанные с поставленными вопросами», — сообщили URA.RU в министерстве здравоохранения Свердловской области. В Кушве сотрудники скорой помощи обратились к Путину, губернатору Евгению Куйвашеву и главе свердловского минздрава Андрею Карлову с просьбой поднять зарплаты. Врачи уверяют, что в городе вместо пяти бригад скорой работают три. Из-за кадрового дефицита трем бригадам приходиться обслуживать соседние населенный пункты, которые могут находиться в 100 километрах от Кушвы. Медики пожаловались на то, что их зарплата не превышает 25 тысяч рублей. Вся актуальная информация о бунте врачей в свердловском поселке — в отдельном сюжете URA.RU.

В Кушву (Свердловская область) приехала комиссия министерства здравоохранения региона. Возглавил комиссию начальник отдела организации первичной медицинской помощи Игорь Петрунин. Он встретился с работниками скорой медицинской помощи, записавшими видеообращение, в котором просят президента России Владимира Путина повлиять на условия труда и уровень зарплат. «Глава комиссии минздрава Игорь Петрунин встретился с работниками скорой помощи из Кушвы. Комиссия продолжает работу. Детально изучаются все документы, связанные с поставленными вопросами», — сообщили URA.RU в министерстве здравоохранения Свердловской области. В Кушве сотрудники скорой помощи обратились к Путину, губернатору Евгению Куйвашеву и главе свердловского минздрава Андрею Карлову с просьбой поднять зарплаты. Врачи уверяют, что в городе вместо пяти бригад скорой работают три. Из-за кадрового дефицита трем бригадам приходиться обслуживать соседние населенный пункты, которые могут находиться в 100 километрах от Кушвы. Медики пожаловались на то, что их зарплата не превышает 25 тысяч рублей. Вся актуальная информация о бунте врачей в свердловском поселке — в отдельном сюжете URA.RU.