Свердловский минздрав проверил врачей скорой помощи Кушвы после обращения Путину

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Глава комиссии областного минздрава переговорил с бунтующими врачами скорой Фото:
новость из сюжета
Медики из Кушвы пожаловались Путину на зарплаты

В Кушву (Свердловская область) приехала комиссия министерства здравоохранения региона. Возглавил комиссию начальник отдела организации первичной медицинской помощи Игорь Петрунин. Он встретился с работниками скорой медицинской помощи, записавшими видеообращение, в котором просят президента России Владимира Путина повлиять на условия труда и уровень зарплат.

«Глава комиссии минздрава Игорь Петрунин встретился с работниками скорой помощи из Кушвы. Комиссия продолжает работу. Детально изучаются все документы, связанные с поставленными вопросами», — сообщили URA.RU в министерстве здравоохранения Свердловской области.

В Кушве сотрудники скорой помощи обратились к Путину, губернатору Евгению Куйвашеву и главе свердловского минздрава Андрею Карлову с просьбой поднять зарплаты. Врачи уверяют, что в городе вместо пяти бригад скорой работают три. Из-за кадрового дефицита трем бригадам приходиться обслуживать соседние населенный пункты, которые могут находиться в 100 километрах от Кушвы. Медики пожаловались на то, что их зарплата не превышает 25 тысяч рублей. Вся актуальная информация о бунте врачей в свердловском поселке — в отдельном сюжете URA.RU.

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В Кушву (Свердловская область) приехала комиссия министерства здравоохранения региона. Возглавил комиссию начальник отдела организации первичной медицинской помощи Игорь Петрунин. Он встретился с работниками скорой медицинской помощи, записавшими видеообращение, в котором просят президента России Владимира Путина повлиять на условия труда и уровень зарплат. «Глава комиссии минздрава Игорь Петрунин встретился с работниками скорой помощи из Кушвы. Комиссия продолжает работу. Детально изучаются все документы, связанные с поставленными вопросами», — сообщили URA.RU в министерстве здравоохранения Свердловской области. В Кушве сотрудники скорой помощи обратились к Путину, губернатору Евгению Куйвашеву и главе свердловского минздрава Андрею Карлову с просьбой поднять зарплаты. Врачи уверяют, что в городе вместо пяти бригад скорой работают три. Из-за кадрового дефицита трем бригадам приходиться обслуживать соседние населенный пункты, которые могут находиться в 100 километрах от Кушвы. Медики пожаловались на то, что их зарплата не превышает 25 тысяч рублей. Вся актуальная информация о бунте врачей в свердловском поселке — в отдельном сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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