Главврач больницы Кушвы опровергла данные об «унизительных» зарплатах медиков

16 января 2024 в 20:35 Размер текста - 17 +

Леонова отметила, что недовольны уровнем зарплаты 16 сотрудников, которые примкнули к профсоюзному движению Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Медики из Кушвы пожаловались Путину на зарплаты Наталия Леонова, руководитель Центральной городской больницы города Кушва (Свердловская область), сотрудники которой пожаловались на плохие условия работы и «унизительные зарплаты» президенту РФ Владимиру Путину, опровергла их слова. Об этом Леонова сообщила корреспонденту URA.RU. «Проверка ведется министерством здравоохранения на сегодняшний день. Все комментарии мы дадим после оценки. Вся документация сейчас проверяется. Занимается этим большая комиссия. Как все [комиссия] проверит, достоверные факты будут доложены. Но я считаю, что на сегодняшний день многие не подтверждаются. Заработная плата не подтверждается. Проверка займет 10-15 дней. Сразу хочу сказать, что это не является недовольством всех сотрудников скорой медицинской помощи. Всего 16 человек, которые вступили в профсоюзное движение», — отметила Леонова в разговоре с журналистом URARU. В Кушве сотрудники скорой медицинской помощи обратились к президенту России Владимиру Путину, губернатору Евгению Куйвашеву и главе свердловского минздрава Андрею Карлову с просьбой поднять уровень зарплаты. Врачи утверждают, что в Кушве вместо пяти бригад скорой работают три. Из-за кадрового дефицита этим бригадам приходиться обслуживать пациентов из соседних населенных пунктов, которые могут находиться в 100 километрах от города. Медики в своем обращении пожаловались на то, что их зарплата не превышает 25 тысяч рублей. Вся информация о бунте врачей скорой помощи в Кушве — в отдельном сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Наталия Леонова, руководитель Центральной городской больницы города Кушва (Свердловская область), сотрудники которой пожаловались на плохие условия работы и «унизительные зарплаты» президенту РФ Владимиру Путину, опровергла их слова. Об этом Леонова сообщила корреспонденту URA.RU. «Проверка ведется министерством здравоохранения на сегодняшний день. Все комментарии мы дадим после оценки. Вся документация сейчас проверяется. Занимается этим большая комиссия. Как все [комиссия] проверит, достоверные факты будут доложены. Но я считаю, что на сегодняшний день многие не подтверждаются. Заработная плата не подтверждается. Проверка займет 10-15 дней. Сразу хочу сказать, что это не является недовольством всех сотрудников скорой медицинской помощи. Всего 16 человек, которые вступили в профсоюзное движение», — отметила Леонова в разговоре с журналистом URARU. В Кушве сотрудники скорой медицинской помощи обратились к президенту России Владимиру Путину, губернатору Евгению Куйвашеву и главе свердловского минздрава Андрею Карлову с просьбой поднять уровень зарплаты. Врачи утверждают, что в Кушве вместо пяти бригад скорой работают три. Из-за кадрового дефицита этим бригадам приходиться обслуживать пациентов из соседних населенных пунктов, которые могут находиться в 100 километрах от города. Медики в своем обращении пожаловались на то, что их зарплата не превышает 25 тысяч рублей. Вся информация о бунте врачей скорой помощи в Кушве — в отдельном сюжете URA.RU.