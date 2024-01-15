В ЯНАО пройдет обучение для предпринимателей в сфере туризма

В Ямало-Ненецком автономном округе запускают программу обучения для бизнесменов в сфере туризма. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.
«В регионе стартовал набор участников акселератора „Туризм и индустрия гостеприимства“. Подать заявки могут опытные и начинающие предприниматели в сфере туризма. Образовательный интенсив проведет центр „Мой бизнес“. Цель программы — укрепить предпринимательские компетенции представителей туристической отрасли, раскрыть туристический потенциал региона», — говорится в сообщении.
Образовательная программа начнется 16 февраля. На протяжении двух недель предприниматели получат ценные знания, которые помогут им развить свой бизнес. Занятия пройдут как в очной форме в Салехарде, так и дистанционно.
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