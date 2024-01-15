15 января 2024

В ЯНАО пройдет обучение для предпринимателей в сфере туризма

Для предпринимателей ЯНАО организовали двухнедельный акселератор
© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале пройдут обучение предприниматели туристической отрасли Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе запускают программу обучения для бизнесменов в сфере туризма. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«В регионе стартовал набор участников акселератора „Туризм и индустрия гостеприимства“. Подать заявки могут опытные и начинающие предприниматели в сфере туризма. Образовательный интенсив проведет центр „Мой бизнес“. Цель программы — укрепить предпринимательские компетенции представителей туристической отрасли, раскрыть туристический потенциал региона», — говорится в сообщении.

Образовательная программа начнется 16 февраля. На протяжении двух недель предприниматели получат ценные знания, которые помогут им развить свой бизнес. Занятия пройдут как в очной форме в Салехарде, так и дистанционно.

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В Ямало-Ненецком автономном округе запускают программу обучения для бизнесменов в сфере туризма. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «В регионе стартовал набор участников акселератора „Туризм и индустрия гостеприимства“. Подать заявки могут опытные и начинающие предприниматели в сфере туризма. Образовательный интенсив проведет центр „Мой бизнес“. Цель программы — укрепить предпринимательские компетенции представителей туристической отрасли, раскрыть туристический потенциал региона», — говорится в сообщении. Образовательная программа начнется 16 февраля. На протяжении двух недель предприниматели получат ценные знания, которые помогут им развить свой бизнес. Занятия пройдут как в очной форме в Салехарде, так и дистанционно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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