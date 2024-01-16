В России рекордно вырос вклад малого и среднего бизнеса в ВВП

17 января 2024 в 03:47 Размер текста - 17 +

Вклад малого и среднего бизнеса в ВВП РФ растет каждый год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вклад малого и среднего предпринимательства в ВВП страны рекордно вырос в 2022 году до 21% и составил 32,6 трлн рублей. Об этом заявила пресс-служба Минэкономразвития РФ. «В 2022 году ВВП России был на уровне 155,3 трлн рублей. Соответственно, 21% от этой суммы — 32,6 трлн рублей: таков был вклад малого бизнеса в абсолютных цифрах», — приводит статистику Минэкономразвития руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая «Известиям». Толчком к развитию малого и среднего бизнеса стали санкции, введенные с началом специальной военной операции, пишет издание. Бизнес быстрее адаптируется к изменению в экономике и готов развивать новые для себя ниши с большим энтузиазмом. Не маловажную роль сыграла государственная поддержка предпринимателей. По итогам уже 2024 правительство РФ ждет еще большего роста, так как внедряет национальный проект «Малое и среднее предпринимательство». По их расчетам, вклад в ВВП страны должен подрасти до 32,5% по итогу года. Глава Минфина России Антон Силуанов заявил в начале года, что прогноз по росту российского ВВП по итогу 2023 года скорректирован до 3,5% в лучшую сторону. Он отметил, что необходимо решать задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, изыскивая на это внутренние ресурсы, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вклад малого и среднего предпринимательства в ВВП страны рекордно вырос в 2022 году до 21% и составил 32,6 трлн рублей. Об этом заявила пресс-служба Минэкономразвития РФ. «В 2022 году ВВП России был на уровне 155,3 трлн рублей. Соответственно, 21% от этой суммы — 32,6 трлн рублей: таков был вклад малого бизнеса в абсолютных цифрах», — приводит статистику Минэкономразвития руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая «Известиям». Толчком к развитию малого и среднего бизнеса стали санкции, введенные с началом специальной военной операции, пишет издание. Бизнес быстрее адаптируется к изменению в экономике и готов развивать новые для себя ниши с большим энтузиазмом. Не маловажную роль сыграла государственная поддержка предпринимателей. По итогам уже 2024 правительство РФ ждет еще большего роста, так как внедряет национальный проект «Малое и среднее предпринимательство». По их расчетам, вклад в ВВП страны должен подрасти до 32,5% по итогу года. Глава Минфина России Антон Силуанов заявил в начале года, что прогноз по росту российского ВВП по итогу 2023 года скорректирован до 3,5% в лучшую сторону. Он отметил, что необходимо решать задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, изыскивая на это внутренние ресурсы, пишет RT.