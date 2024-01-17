ВСУ продолжают атаковать Белгород

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ПВО отразили несколько воздушных целей в Белгороде, сообщил Вячеслав Гладков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили воздушные цели. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом снова работала наша система ПВО. Сбито несколько воздушных целей», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавших нет. При этом оказалось повреждено остекление в нескольких жилых домах. В настоящее время на место выехали все оперативные службы.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средствами ПВО над Белгородской областью были уничтожены семь ракет РСЗО «Ольха». Кроме того, были сбиты четыре украинских беспилотника, передает RT.

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Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили воздушные цели. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Над Белгородом и Белгородским районом снова работала наша система ПВО. Сбито несколько воздушных целей», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавших нет. При этом оказалось повреждено остекление в нескольких жилых домах. В настоящее время на место выехали все оперативные службы. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средствами ПВО над Белгородской областью были уничтожены семь ракет РСЗО «Ольха». Кроме того, были сбиты четыре украинских беспилотника, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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