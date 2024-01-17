ВСУ продолжают атаковать Белгород

17 января 2024 в 07:25 Размер текста - 17 +

ПВО отразили несколько воздушных целей в Белгороде, сообщил Вячеслав Гладков Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили воздушные цели. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Над Белгородом и Белгородским районом снова работала наша система ПВО. Сбито несколько воздушных целей», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавших нет. При этом оказалось повреждено остекление в нескольких жилых домах. В настоящее время на место выехали все оперативные службы. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средствами ПВО над Белгородской областью были уничтожены семь ракет РСЗО «Ольха». Кроме того, были сбиты четыре украинских беспилотника, передает RT.

Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили воздушные цели. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Над Белгородом и Белгородским районом снова работала наша система ПВО. Сбито несколько воздушных целей», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавших нет. При этом оказалось повреждено остекление в нескольких жилых домах. В настоящее время на место выехали все оперативные службы. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средствами ПВО над Белгородской областью были уничтожены семь ракет РСЗО «Ольха». Кроме того, были сбиты четыре украинских беспилотника, передает RT.