Минобороны рассказало об утренней атаке ВСУ на Белгород

Российские силы пресекли попытку ВСУ совершить теракт по Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) было сбито четыре снаряда реактивной системы залпового огня RM-70 Vampir.
«Сегодня утром пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», — сообщило ведомство в telegram-канале. По информации Минобороны РФ, с помощью системы ПВО были ликвидированы четыре реактивных снаряда и два беспилотника ВСУ перехвачены над территорией Белгородской области.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали Белгородскую область. По его словам, ПВО сбили воздушные цели.
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