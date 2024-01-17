Минобороны рассказало об утренней атаке ВСУ на Белгород

Минобороны РФ: над Белгородской областью уничтожены четыре снаряда Vampir
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В Минобороны РФ сообщили, что два дрона ВСУ были перехвачены над Белгородской областью Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Российские силы пресекли попытку ВСУ совершить теракт по Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) было сбито четыре снаряда реактивной системы залпового огня RM-70 Vampir.

«Сегодня утром пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», — сообщило ведомство в telegram-канале. По информации Минобороны РФ, с помощью системы ПВО были ликвидированы четыре реактивных снаряда и два беспилотника ВСУ перехвачены над территорией Белгородской области.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали Белгородскую область. По его словам, ПВО сбили воздушные цели.

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Российские силы пресекли попытку ВСУ совершить теракт по Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) было сбито четыре снаряда реактивной системы залпового огня RM-70 Vampir. «Сегодня утром пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», — сообщило ведомство в telegram-канале. По информации Минобороны РФ, с помощью системы ПВО были ликвидированы четыре реактивных снаряда и два беспилотника ВСУ перехвачены над территорией Белгородской области. Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали Белгородскую область. По его словам, ПВО сбили воздушные цели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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