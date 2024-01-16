16 января 2024

Полпред Якушев поздравил жителей Челябинской области с юбилеем региона

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Русский экономический форум с участием Игоря Левитина. Челябинск, якушев владимир
Полпред Владимир Якушев поздравил челябинцев с 90-летием региона Фото:

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил жителей Челябинской области с юбилеем региона. Поздравление опубликовано 17 января на официальном портале полпредства.

«Южный Урал — особое место на карте нашей страны, где сочетаются индустриальная мощь и красота природы, верность традициям и дух инноваций. Это регион, который вносит незаменимый вклад в укрепление оборонного и промышленного потенциала России. Здесь успешно развиваются наука и культура, образование, медицина и спорт, дружно живут люди различных национальностей», — отметил Якушев.

Полпред отметил, что человеческий потенциал позволяет Челябинской области быть одним из локомотивов российской экономики. Якушев подчеркнул, что это регион, где каждый может реализовать себя, и с каждым днем для его жителей открывается все больше возможностей. Полпред пожелал жителям Челябинской области успехов в достижении поставленных целей, счастья и благополучия, успехов и процветания.

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Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил жителей Челябинской области с юбилеем региона. Поздравление опубликовано 17 января на официальном портале полпредства. «Южный Урал — особое место на карте нашей страны, где сочетаются индустриальная мощь и красота природы, верность традициям и дух инноваций. Это регион, который вносит незаменимый вклад в укрепление оборонного и промышленного потенциала России. Здесь успешно развиваются наука и культура, образование, медицина и спорт, дружно живут люди различных национальностей», — отметил Якушев. Полпред отметил, что человеческий потенциал позволяет Челябинской области быть одним из локомотивов российской экономики. Якушев подчеркнул, что это регион, где каждый может реализовать себя, и с каждым днем для его жителей открывается все больше возможностей. Полпред пожелал жителям Челябинской области успехов в достижении поставленных целей, счастья и благополучия, успехов и процветания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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