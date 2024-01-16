Полпред Якушев поздравил жителей Челябинской области с юбилеем региона

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил жителей Челябинской области с юбилеем региона. Поздравление опубликовано 17 января на официальном портале полпредства.
«Южный Урал — особое место на карте нашей страны, где сочетаются индустриальная мощь и красота природы, верность традициям и дух инноваций. Это регион, который вносит незаменимый вклад в укрепление оборонного и промышленного потенциала России. Здесь успешно развиваются наука и культура, образование, медицина и спорт, дружно живут люди различных национальностей», — отметил Якушев.
Полпред отметил, что человеческий потенциал позволяет Челябинской области быть одним из локомотивов российской экономики. Якушев подчеркнул, что это регион, где каждый может реализовать себя, и с каждым днем для его жителей открывается все больше возможностей. Полпред пожелал жителям Челябинской области успехов в достижении поставленных целей, счастья и благополучия, успехов и процветания.
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