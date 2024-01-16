16 января 2024

Половина челябинцев собралась искать подработку

HeadHunter: половина челябинцев задумалась о подработке
© Служба новостей «URA.RU»
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Дом № 26 на улице Шаманова. Екатеринбург, милостыня, мелочь, подаяние, деньги, нищета, рубли, мелочь в руке
О подработке мечтают 45% жителей региона Фото:

Почти половина жителей Челябинской области, 45%, собирается в ближайшие три месяца искать подработку. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, каждый десятый респондент уже имеет дополнительный источник заработка.

«Среди жителей региона 45% участников опроса собираются искать подработку в ближайшие три месяца. Она имеется у 9% респондентов. Но 42% прибегать к дополнительной нагрузке не планируют», — рассказали в HeadHunter.

Подзаработать собирается в основном молодежь в возрасте до 18 лет и люди старше 55 лет (по 50% в каждой возрастной группе). Основная доля в категории от 18 до 34 лет не собирается искать себе вторую работу.

Аналитики выяснили, какие категории специалистов задумываются о дополнительном заработке. Выяснилось, что таких много среди юристов (57%), сотрудников сфер искусства и развлечений, финансистов и бухгалтеров (по 55% в каждой группе). Также до подработке задумываются безопасники и педагоги (по 53%). Приработок уже имеют деятели искусства и сотрудники СМИ (17%), маркетологи и медперсонал (по 16%), представители розничной торговли и занятые в сфере туризма (по 14%).

Не будут трудиться на второй работе сотрудники добывающих отраслей (54% подобных ответов), программисты (51%), производственники (49%) и некоторые другие категории. По данным HeadHunter, у работников значительный выбор для подработки. В регионе открыто 4,3 тысячи вакансий с подработкой. В основном требуются курьеры (18%), продавцы-консультанты (14%), водители (8%), упаковщики (6%), и операторы call-центров (4%).

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Почти половина жителей Челябинской области, 45%, собирается в ближайшие три месяца искать подработку. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, каждый десятый респондент уже имеет дополнительный источник заработка. «Среди жителей региона 45% участников опроса собираются искать подработку в ближайшие три месяца. Она имеется у 9% респондентов. Но 42% прибегать к дополнительной нагрузке не планируют», — рассказали в HeadHunter. Подзаработать собирается в основном молодежь в возрасте до 18 лет и люди старше 55 лет (по 50% в каждой возрастной группе). Основная доля в категории от 18 до 34 лет не собирается искать себе вторую работу. Аналитики выяснили, какие категории специалистов задумываются о дополнительном заработке. Выяснилось, что таких много среди юристов (57%), сотрудников сфер искусства и развлечений, финансистов и бухгалтеров (по 55% в каждой группе). Также до подработке задумываются безопасники и педагоги (по 53%). Приработок уже имеют деятели искусства и сотрудники СМИ (17%), маркетологи и медперсонал (по 16%), представители розничной торговли и занятые в сфере туризма (по 14%). Не будут трудиться на второй работе сотрудники добывающих отраслей (54% подобных ответов), программисты (51%), производственники (49%) и некоторые другие категории. По данным HeadHunter, у работников значительный выбор для подработки. В регионе открыто 4,3 тысячи вакансий с подработкой. В основном требуются курьеры (18%), продавцы-консультанты (14%), водители (8%), упаковщики (6%), и операторы call-центров (4%).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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