Половина челябинцев собралась искать подработку

HeadHunter: половина челябинцев задумалась о подработке

17 января 2024 в 10:17 Размер текста - 17 +

О подработке мечтают 45% жителей региона Фото: Илья Московец © URA.RU Почти половина жителей Челябинской области, 45%, собирается в ближайшие три месяца искать подработку. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, каждый десятый респондент уже имеет дополнительный источник заработка. «Среди жителей региона 45% участников опроса собираются искать подработку в ближайшие три месяца. Она имеется у 9% респондентов. Но 42% прибегать к дополнительной нагрузке не планируют», — рассказали в HeadHunter. Подзаработать собирается в основном молодежь в возрасте до 18 лет и люди старше 55 лет (по 50% в каждой возрастной группе). Основная доля в категории от 18 до 34 лет не собирается искать себе вторую работу. Аналитики выяснили, какие категории специалистов задумываются о дополнительном заработке. Выяснилось, что таких много среди юристов (57%), сотрудников сфер искусства и развлечений, финансистов и бухгалтеров (по 55% в каждой группе). Также до подработке задумываются безопасники и педагоги (по 53%). Приработок уже имеют деятели искусства и сотрудники СМИ (17%), маркетологи и медперсонал (по 16%), представители розничной торговли и занятые в сфере туризма (по 14%). Не будут трудиться на второй работе сотрудники добывающих отраслей (54% подобных ответов), программисты (51%), производственники (49%) и некоторые другие категории. По данным HeadHunter, у работников значительный выбор для подработки. В регионе открыто 4,3 тысячи вакансий с подработкой. В основном требуются курьеры (18%), продавцы-консультанты (14%), водители (8%), упаковщики (6%), и операторы call-центров (4%). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Почти половина жителей Челябинской области, 45%, собирается в ближайшие три месяца искать подработку. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, каждый десятый респондент уже имеет дополнительный источник заработка. «Среди жителей региона 45% участников опроса собираются искать подработку в ближайшие три месяца. Она имеется у 9% респондентов. Но 42% прибегать к дополнительной нагрузке не планируют», — рассказали в HeadHunter. Подзаработать собирается в основном молодежь в возрасте до 18 лет и люди старше 55 лет (по 50% в каждой возрастной группе). Основная доля в категории от 18 до 34 лет не собирается искать себе вторую работу. Аналитики выяснили, какие категории специалистов задумываются о дополнительном заработке. Выяснилось, что таких много среди юристов (57%), сотрудников сфер искусства и развлечений, финансистов и бухгалтеров (по 55% в каждой группе). Также до подработке задумываются безопасники и педагоги (по 53%). Приработок уже имеют деятели искусства и сотрудники СМИ (17%), маркетологи и медперсонал (по 16%), представители розничной торговли и занятые в сфере туризма (по 14%). Не будут трудиться на второй работе сотрудники добывающих отраслей (54% подобных ответов), программисты (51%), производственники (49%) и некоторые другие категории. По данным HeadHunter, у работников значительный выбор для подработки. В регионе открыто 4,3 тысячи вакансий с подработкой. В основном требуются курьеры (18%), продавцы-консультанты (14%), водители (8%), упаковщики (6%), и операторы call-центров (4%).