Аварийное отключение электричества в Новом Уренгое проверит прокуратура

В Новом Уренгое дачное товарищество «Удача» осталось без электричества

17 января 2024 в 12:30 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое дачники остались без света 16 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коммунальные аварии в России В Новом Уренгое (ЯНАО) 16 января садоводы дачного товарищества «У-Дача» остались без электричества. По данному факту прокуратура организовала проверку, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Прокуратура проведет проверку по факту отключения 16 января электроснабжения на территории ТСН „У-Дача“. Отключение электричества произошло по причине перегрузки энергосетей, и было оперативно восстановлено», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. От источников в политических кругах корреспонденту стало известно, что по данному поводу прошло оперативное совещание с представителями городской прокуратуры и администрации города. В товариществе были организованы дежурства с целью не допустить повторного отключения электричества. «Перегруз линии происходит из-за низких температур. Оборудование исправно, но должного надзора за ним нет. Хотим принять его, процедура это небыстрая. У нас есть контакт с руководством ДНТ, но нужны первые шаги с их стороны», — прокомментировал журналистам ситуацию главный инженер АО «Новоуренгойская сетевая компания» Денис Иванов. В микрорайоне Коротчаево 10 января также произошло отключение электроэнергии. Авария на подстанции была ликвидирована в кратчайшие сроки.

В Новом Уренгое (ЯНАО) 16 января садоводы дачного товарищества «У-Дача» остались без электричества. По данному факту прокуратура организовала проверку, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Прокуратура проведет проверку по факту отключения 16 января электроснабжения на территории ТСН „У-Дача“. Отключение электричества произошло по причине перегрузки энергосетей, и было оперативно восстановлено», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. От источников в политических кругах корреспонденту стало известно, что по данному поводу прошло оперативное совещание с представителями городской прокуратуры и администрации города. В товариществе были организованы дежурства с целью не допустить повторного отключения электричества. «Перегруз линии происходит из-за низких температур. Оборудование исправно, но должного надзора за ним нет. Хотим принять его, процедура это небыстрая. У нас есть контакт с руководством ДНТ, но нужны первые шаги с их стороны», — прокомментировал журналистам ситуацию главный инженер АО «Новоуренгойская сетевая компания» Денис Иванов. В микрорайоне Коротчаево 10 января также произошло отключение электроэнергии. Авария на подстанции была ликвидирована в кратчайшие сроки.