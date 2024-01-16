16 января 2024

Аварийное отключение электричества в Новом Уренгое проверит прокуратура

В Новом Уренгое дачное товарищество «Удача» осталось без электричества
© Служба новостей «URA.RU»
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В Новом Уренгое дачники остались без света 16 января Фото:
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В Новом Уренгое (ЯНАО) 16 января садоводы дачного товарищества «У-Дача» остались без электричества. По данному факту прокуратура организовала проверку, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура проведет проверку по факту отключения 16 января электроснабжения на территории ТСН „У-Дача“. Отключение электричества произошло по причине перегрузки энергосетей, и было оперативно восстановлено», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

От источников в политических кругах корреспонденту стало известно, что по данному поводу прошло оперативное совещание с представителями городской прокуратуры и администрации города. В товариществе были организованы дежурства с целью не допустить повторного отключения электричества.

«Перегруз линии происходит из-за низких температур. Оборудование исправно, но должного надзора за ним нет. Хотим принять его, процедура это небыстрая. У нас есть контакт с руководством ДНТ, но нужны первые шаги с их стороны», — прокомментировал журналистам ситуацию главный инженер АО «Новоуренгойская сетевая компания» Денис Иванов.

В микрорайоне Коротчаево 10 января также произошло отключение электроэнергии. Авария на подстанции была ликвидирована в кратчайшие сроки.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) 16 января садоводы дачного товарищества «У-Дача» остались без электричества. По данному факту прокуратура организовала проверку, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Прокуратура проведет проверку по факту отключения 16 января электроснабжения на территории ТСН „У-Дача“. Отключение электричества произошло по причине перегрузки энергосетей, и было оперативно восстановлено», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. От источников в политических кругах корреспонденту стало известно, что по данному поводу прошло оперативное совещание с представителями городской прокуратуры и администрации города. В товариществе были организованы дежурства с целью не допустить повторного отключения электричества. «Перегруз линии происходит из-за низких температур. Оборудование исправно, но должного надзора за ним нет. Хотим принять его, процедура это небыстрая. У нас есть контакт с руководством ДНТ, но нужны первые шаги с их стороны», — прокомментировал журналистам ситуацию главный инженер АО «Новоуренгойская сетевая компания» Денис Иванов. В микрорайоне Коротчаево 10 января также произошло отключение электроэнергии. Авария на подстанции была ликвидирована в кратчайшие сроки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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