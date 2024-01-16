В военкомате объяснили, почему в Екатеринбурге перепутали тела погибших бойцов СВО

В морге Ростова перепутали тело погибшего на СВО екатеринбуржца с другим бойцом

17 января 2024 в 14:46 Размер текста - 17 +

Об ошибке стало известно, когда один из солдат уже был предан земле (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ошибка, из-за которой в Екатеринбурге вместо одного бойца, погибшего на СВО, похоронили другого, закралась в морге Ростова-на-Дону. Оттуда пришел цинковый гроб с чужим телом под именем свердловского солдата. О ситуации, из-за которой одного военного пришлось эксгумировать, а второго хоронить дважды, URA.RU рассказал источник в структуре военкомата Свердловской области. О гибели ефрейтора Ивана А. его родные узнали в декабре прошлого года и ждали, когда придет тело. 30 декабря им позвонили из военкомата и сообщили, что гроб прибыл, похороны назначены на 3 января. Они состоялись, а 8 января семье вновь позвонили из военкомата и сказали, что произошла ошибка, они похоронили чужого человека, потому что были перепутаны тела. «Сказали, что нам надо эксгумировать тело, получить тело Ивана и перезахоронить вновь за свой счет. Третьего января у нас были машины, гроб, слезы, могила, отпевание, оркестр, столовая на 150 человек. Понимаете, в какую сумму это встало? Компенсацию мы теперь должны получить только через суд», — рассказывала родственница свердловского бойца изданию E1. В итоге Ивана похоронили 15 января — второй раз, а тело другого бойца отправили обратно в Ростов. Об этой ситуации родные свердловского солдата рассказали СМИ, пожаловавшись, что им пришлось дважды оплачивать похороны. «Тела погибших солдат перепутали в 522 ЦПООП (Центр приема, обработки и отправки погибших), который находится в Ростове. Тут чисто человеческий фактор. Никто специально тела не менял», — пояснил источник в структуре свердловского военкомата. «Раскрывать детали дела военное ведомство не имеет права. Семья погибшего солдата не имеет никаких претензий. Супруга отнеслась с пониманием в сложившейся ситуации. Ни о каких судебных разбирательствах речь не идет», — в свою очередь объяснили корреспонденту в Чкаловском военкомате. Ситуацию взяла на личный контроль и свердловский уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова. Она отметила, что похороны Ивана происходили не за счет родственников бойца. «Мы находимся на постоянной связи с близкими погибшего солдата, чтобы при необходимости оказать им любую иную помощь», — сказала URA.RU омбудсмен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ошибка, из-за которой в Екатеринбурге вместо одного бойца, погибшего на СВО, похоронили другого, закралась в морге Ростова-на-Дону. Оттуда пришел цинковый гроб с чужим телом под именем свердловского солдата. О ситуации, из-за которой одного военного пришлось эксгумировать, а второго хоронить дважды, URA.RU рассказал источник в структуре военкомата Свердловской области. О гибели ефрейтора Ивана А. его родные узнали в декабре прошлого года и ждали, когда придет тело. 30 декабря им позвонили из военкомата и сообщили, что гроб прибыл, похороны назначены на 3 января. Они состоялись, а 8 января семье вновь позвонили из военкомата и сказали, что произошла ошибка, они похоронили чужого человека, потому что были перепутаны тела. «Сказали, что нам надо эксгумировать тело, получить тело Ивана и перезахоронить вновь за свой счет. Третьего января у нас были машины, гроб, слезы, могила, отпевание, оркестр, столовая на 150 человек. Понимаете, в какую сумму это встало? Компенсацию мы теперь должны получить только через суд», — рассказывала родственница свердловского бойца изданию E1. В итоге Ивана похоронили 15 января — второй раз, а тело другого бойца отправили обратно в Ростов. Об этой ситуации родные свердловского солдата рассказали СМИ, пожаловавшись, что им пришлось дважды оплачивать похороны. «Тела погибших солдат перепутали в 522 ЦПООП (Центр приема, обработки и отправки погибших), который находится в Ростове. Тут чисто человеческий фактор. Никто специально тела не менял», — пояснил источник в структуре свердловского военкомата. «Раскрывать детали дела военное ведомство не имеет права. Семья погибшего солдата не имеет никаких претензий. Супруга отнеслась с пониманием в сложившейся ситуации. Ни о каких судебных разбирательствах речь не идет», — в свою очередь объяснили корреспонденту в Чкаловском военкомате. Ситуацию взяла на личный контроль и свердловский уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова. Она отметила, что похороны Ивана происходили не за счет родственников бойца. «Мы находимся на постоянной связи с близкими погибшего солдата, чтобы при необходимости оказать им любую иную помощь», — сказала URA.RU омбудсмен.