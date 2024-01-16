МФЦ поможет курганцам участвовать в президентских выборах не по месту жительства

Жители Курганской области смогут принять участие в голосовании на выборах президента РФ через МФЦ, находясь не по месту жительства. Соответствующее соглашение подписано между председателем областного избиркома Романом Скиндеревым и директором ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Сергеем Дудиным.
«Документ определяет порядок взаимодействия при организации предоставления в МФЦ услуги по приему и обработке заявлений о включении граждан в список избирателей для голосования по месту нахождения — проект „Мобильный избиратель“. Подача заявлений от избирателей через МФЦ будет организована с 29 января по 11 марта», — говорится в группе регионального избиркома в соцсети «ВКонтакте».
В Курганской области к приему документов уже готовы 28 отделов МФЦ. Все заявление, полученные в электронном виде будут передавать в избирательную комиссию. Также принять участие в президентских выборах можно будет через портал Госуслуг. С 6 по 11 марта заявления принимаются в любом участковой избирательной комиссии.
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