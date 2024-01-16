МФЦ поможет курганцам участвовать в президентских выборах не по месту жительства

17 января 2024 в 15:29 Размер текста - 17 +

МФЦ поможет с голосованием на выборах президента Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Жители Курганской области смогут принять участие в голосовании на выборах президента РФ через МФЦ, находясь не по месту жительства. Соответствующее соглашение подписано между председателем областного избиркома Романом Скиндеревым и директором ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Сергеем Дудиным. «Документ определяет порядок взаимодействия при организации предоставления в МФЦ услуги по приему и обработке заявлений о включении граждан в список избирателей для голосования по месту нахождения — проект „Мобильный избиратель“. Подача заявлений от избирателей через МФЦ будет организована с 29 января по 11 марта», — говорится в группе регионального избиркома в соцсети «ВКонтакте». В Курганской области к приему документов уже готовы 28 отделов МФЦ. Все заявление, полученные в электронном виде будут передавать в избирательную комиссию. Также принять участие в президентских выборах можно будет через портал Госуслуг. С 6 по 11 марта заявления принимаются в любом участковой избирательной комиссии.

Жители Курганской области смогут принять участие в голосовании на выборах президента РФ через МФЦ, находясь не по месту жительства. Соответствующее соглашение подписано между председателем областного избиркома Романом Скиндеревым и директором ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Сергеем Дудиным. «Документ определяет порядок взаимодействия при организации предоставления в МФЦ услуги по приему и обработке заявлений о включении граждан в список избирателей для голосования по месту нахождения — проект „Мобильный избиратель“. Подача заявлений от избирателей через МФЦ будет организована с 29 января по 11 марта», — говорится в группе регионального избиркома в соцсети «ВКонтакте». В Курганской области к приему документов уже готовы 28 отделов МФЦ. Все заявление, полученные в электронном виде будут передавать в избирательную комиссию. Также принять участие в президентских выборах можно будет через портал Госуслуг. С 6 по 11 марта заявления принимаются в любом участковой избирательной комиссии.