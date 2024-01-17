Таджикский блогер, оскорбивший русских женщин, признался в любви к России

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Разное. Москва, кремль, москва
Блогер Салмон Джумабой заявил, что Россия дала ему много возможностей Фото:

Блогер из Таджикистана Салмон Джумабой, который проходил по делу об экстремизме за оскорбление русских девушек, заявил, что отлично к ним относится. Также он признался, что Россия дала ему много возможностей. Его слова приводит Shot.

«Эта страна дала мне очень много возможностей. Я отлично отношусь к русским девушкам», — приводят его слова авторы канала. Также Джумабой заявил, что видео, из которого видно, как он оскорблял девушек из РФ, на самом деле поддельное.

Изначально блогера Джумабоя задержали 7 января. На него завели дело по факту разжигания ненависти. Тот записывал «пранки» с девушками, в ходе которых он оскорблял их. Спустя несколько дней Симоновский суд Москвы отклонил просьбу следствия об аресте. Однако 17 января дело было отправлено на пересмотр. Блогера могут отправить в СИЗО.

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Блогер из Таджикистана Салмон Джумабой, который проходил по делу об экстремизме за оскорбление русских девушек, заявил, что отлично к ним относится. Также он признался, что Россия дала ему много возможностей. Его слова приводит Shot. «Эта страна дала мне очень много возможностей. Я отлично отношусь к русским девушкам», — приводят его слова авторы канала. Также Джумабой заявил, что видео, из которого видно, как он оскорблял девушек из РФ, на самом деле поддельное. Изначально блогера Джумабоя задержали 7 января. На него завели дело по факту разжигания ненависти. Тот записывал «пранки» с девушками, в ходе которых он оскорблял их. Спустя несколько дней Симоновский суд Москвы отклонил просьбу следствия об аресте. Однако 17 января дело было отправлено на пересмотр. Блогера могут отправить в СИЗО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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