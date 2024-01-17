«Цифровой» зам Куйвашева отмечает юбилей Свердловской области с федеральными VIP

Замгубернатора Ионин презентовал проект «Кампус» на выставке «Россия» в Москве

17 января 2024 в 16:26 Размер текста - 17 +

У Дмитрия Ионина на этой неделе очень насыщенный график Фото: Владимир Андреев © URA.RU В дни, когда Свердловская область празднует 90-летний юбилей, регион представляет в Москве замгубернатора Дмитрий Ионин, курирующий инвестиционный и цифровой блоки. На выставке-форуме «Россия» он презентовал чиновникам из федерального правительства проект по созданию кампуса УрФУ в Екатеринбурге, также в планах у него — представить еще и IT-потенциал региона, сообщает департамент информационной политики региона на официальном сайте. «На выставке „Россия“ мы проводим множество мероприятий для разных целевых групп. В том числе, для молодежи и студентов. Сегодня — демонстрируем возможности студенческой столицы, а Екатеринбург, бесспорно, такой является. Этот статус города отражен в программе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева „Кампус“. Эта программа и ряд других нацелены на то, чтобы люди, которые ищут себя, приехали к нам учиться, жить и работать», — рассказал Ионин. Наряду с проектом кампусов УрФУ замгубернатора 16 января принял участие в обсуждении мер господдержки, перспективных инвестиционных ниш, опыта построения законодательства о соглашении по защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Свердловская область — в лидерах по числу заключенных СЗПК. А также снял с «Елки желаний» два листка с именами детей, пообещав исполнить их новогодние мечты. 8-летней Софьи из Нижнего Тагила свердловские власти подарят шведскую стенку, а 9-летнему Алексею из Макеевки (ДНР) — многофункциональные настольные тиски. В планах на 17 января у «цифрового» замгубернатора — презентация It-потенциала региона зампреду правительства РФ Дмитрию Чернышенко и министру цифрового развития Максуту Шадаеву. Свердловская область 17 января отмечает свое 90-летие. Регион был образован в 1934 году в результате разделения Уральской области РСФСР на три отдельных субъекта: Свердловскую, Челябинскую и Тюменскую области. В юбилейный год в регионе анонсировали много знаковых событий и интересных мероприятий. Например, в краеведческом музее открылась выставка в честь 90-летия региона. На ней представили личные вещи известных свердловчан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В дни, когда Свердловская область празднует 90-летний юбилей, регион представляет в Москве замгубернатора Дмитрий Ионин, курирующий инвестиционный и цифровой блоки. На выставке-форуме «Россия» он презентовал чиновникам из федерального правительства проект по созданию кампуса УрФУ в Екатеринбурге, также в планах у него — представить еще и IT-потенциал региона, сообщает департамент информационной политики региона на официальном сайте. «На выставке „Россия“ мы проводим множество мероприятий для разных целевых групп. В том числе, для молодежи и студентов. Сегодня — демонстрируем возможности студенческой столицы, а Екатеринбург, бесспорно, такой является. Этот статус города отражен в программе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева „Кампус“. Эта программа и ряд других нацелены на то, чтобы люди, которые ищут себя, приехали к нам учиться, жить и работать», — рассказал Ионин. Наряду с проектом кампусов УрФУ замгубернатора 16 января принял участие в обсуждении мер господдержки, перспективных инвестиционных ниш, опыта построения законодательства о соглашении по защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Свердловская область — в лидерах по числу заключенных СЗПК. А также снял с «Елки желаний» два листка с именами детей, пообещав исполнить их новогодние мечты. 8-летней Софьи из Нижнего Тагила свердловские власти подарят шведскую стенку, а 9-летнему Алексею из Макеевки (ДНР) — многофункциональные настольные тиски. В планах на 17 января у «цифрового» замгубернатора — презентация It-потенциала региона зампреду правительства РФ Дмитрию Чернышенко и министру цифрового развития Максуту Шадаеву. Свердловская область 17 января отмечает свое 90-летие. Регион был образован в 1934 году в результате разделения Уральской области РСФСР на три отдельных субъекта: Свердловскую, Челябинскую и Тюменскую области. В юбилейный год в регионе анонсировали много знаковых событий и интересных мероприятий. Например, в краеведческом музее открылась выставка в честь 90-летия региона. На ней представили личные вещи известных свердловчан.