Пациенты с трудом преодолевают дорогу, ведущую к поликлинике Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Подход к Центральной городской больнице Ирбита (Свердловская область) завалило снегом. Каждый поход пациентов с инвалидностью и пожилых горожан в поликлинику становится настоящим квестом. О проблеме корреспонденту URA.RU рассказала местная жительница, пожелавшая остаться анонимным.

«В силу сложившегося состояния здоровья вынуждена очень часто посещать поликлинику ЦГБ Ирбита. Зимний период становится адом для пациентов. При выходе из автобуса на платформу остановки сойти по ступеням безопасно невозможно: завалены снегом и наледью. Затем надо ступить с предельной осторожностью на скользкую повышенную тропинку и пробовать балансировать, чтобы не завалиться набок. При приближении ко входу в поликлинику необходимо просто не дышать, иначе упадешь и переломаешь себе ноги», — посетовала свердловчанка.

По словам жительницы Ирбита, подобная ситуация происходит из года в год. Жалобы местных жителей остаются без внимания горадминистрации. «Не хватает глаз у городского главы. Да и приезжие делегации гостей, депутатов разных уровней также не придают этому никакого внимания, включая гостей из регионального минздрава и областного правительства. И самое печальное в этой истории — когда пациент звонит в отношении этих проблем в отдел коммунального хозяйства города, то слышит одни обещания. По факту эти „обещания“ длятся уже не один год», — отметила собеседница агентства.

Редакция URA.RU направила запрос в мэрию Ирбита. На момент публикации новости ответ не поступил.

Через Южный Урал в сторону Зауралья прошел циклон, который принес осадки в юго-восточные и восточные районы Свердловской области. Основной снег выпал в Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Ирбите. Данный циклон стал причиной похолоданий в регионе.

Фото: читатель © URA.RU

Фото: читатель © URA.RU