На челябинской базе отдыха назвали причину затопления ледяного храма на Тургояке. Фото, видео

Ледяную часовню на Тургояке подтопило из-за подъема воды
© Служба новостей «URA.RU»
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Ледяная часовня на озере Тургояк
Причиной подтопления стало большое количество осадков и подъем воды Фото:

Ледяной храм, возведенный на озере Тургояк в Челябинской области к Крещению, 16 января затопило из-за подъема воды и выпавшего снега. Купель останется на прежнем месте, сообщили URA.RU на базе отдыха «Форелька».

«Купель остается на прежнем месте. Там будут дежурить спасатели, что касается снежной часовни, ночью произошел подъем воды. Ее подтопило. Это также связано с большим количеством выпавшего снега», — сообщили URA.RU на базе.

Храм ушел под воду ночью с 16 на 17 января. В Челябинской митрополии сообщили, что никто из сотрудников базы отдыха не пострадал. Митрополит Челябинский и Миасский Алексий после случившегося предложил миасцам задуматься над духовной жизнью города.

Ледяная часовня на озере Тургояк
Храм подтопило ночью на 17 января
Фото:

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Ледяной храм, возведенный на озере Тургояк в Челябинской области к Крещению, 16 января затопило из-за подъема воды и выпавшего снега. Купель останется на прежнем месте, сообщили URA.RU на базе отдыха «Форелька». «Купель остается на прежнем месте. Там будут дежурить спасатели, что касается снежной часовни, ночью произошел подъем воды. Ее подтопило. Это также связано с большим количеством выпавшего снега», — сообщили URA.RU на базе. Храм ушел под воду ночью с 16 на 17 января. В Челябинской митрополии сообщили, что никто из сотрудников базы отдыха не пострадал. Митрополит Челябинский и Миасский Алексий после случившегося предложил миасцам задуматься над духовной жизнью города.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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