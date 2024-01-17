Жена губернатора Ирина Текслер поздравила Челябинскую область с 90-летием. Видео

17 января 2024 в 17:42 Размер текста - 17 +

Ирина Текслер поздравила регион с 90-летием и подготовила видео о Южном Урале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Челябинская область празднует 90-летие Жена губернатора Алексея Текслера, Ирина поздравила Челябинскую область с 90-летием и выложила в соцсетях ролик о Южном Урале. По словам первой леди, регион является крепким, сильным и дружным как по характеру, своей промышленной специализации, так и по роли, которую он играет в судьбе своей страны. «Дорогие южноуральцы! От всей души поздравляю всех нас с 90 -летием со дня основания Челябинской области! Южный Урал всегда жил большими государственными задачами. Это особенно ярко проявилось в те годы XX века, когда наш народ сражался с фашизмом. Именно тогда Челябинск стал легендарным Танкоградом. Сейчас сразу три наших города — Челябинск, Магнитогорск и Златоуст — носят звания «Город трудовой доблести», — подчеркнула Текслер. Как напомнила Ирина Текслер, именно в Челябинской области был построен первый в России промышленный ядерный реактор и сформирован ядерный щит Отечества. Также она рассказала о задачах современного поколения, важнейшими из которых являются помощь обеспечению суверенитета страны, развитие нашего колоссального человеческого потенциала, а также способность делать все возможное для того, чтобы регион становился лучше. На данный момент в области реализуются крупные инфраструктурные проекты в сфере образования и науки. В частности, межуниверситетский кампус, в сфере здравоохранения — детская хирургия, возникают новые объекты городской среды и транспортной инфраструктуры, объекты туризма, спорта и культуры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жена губернатора Алексея Текслера, Ирина поздравила Челябинскую область с 90-летием и выложила в соцсетях ролик о Южном Урале. По словам первой леди, регион является крепким, сильным и дружным как по характеру, своей промышленной специализации, так и по роли, которую он играет в судьбе своей страны. «Дорогие южноуральцы! От всей души поздравляю всех нас с 90 -летием со дня основания Челябинской области! Южный Урал всегда жил большими государственными задачами. Это особенно ярко проявилось в те годы XX века, когда наш народ сражался с фашизмом. Именно тогда Челябинск стал легендарным Танкоградом. Сейчас сразу три наших города — Челябинск, Магнитогорск и Златоуст — носят звания «Город трудовой доблести», — подчеркнула Текслер. Как напомнила Ирина Текслер, именно в Челябинской области был построен первый в России промышленный ядерный реактор и сформирован ядерный щит Отечества. Также она рассказала о задачах современного поколения, важнейшими из которых являются помощь обеспечению суверенитета страны, развитие нашего колоссального человеческого потенциала, а также способность делать все возможное для того, чтобы регион становился лучше. На данный момент в области реализуются крупные инфраструктурные проекты в сфере образования и науки. В частности, межуниверситетский кампус, в сфере здравоохранения — детская хирургия, возникают новые объекты городской среды и транспортной инфраструктуры, объекты туризма, спорта и культуры.