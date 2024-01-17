Хоккейный клуб «Трактор» поздравил Челябинскую область с юбилеем

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«Трактор» в день юбилея области сыграет с «Северсталью» Фото:

Хоккейный клуб «Трактор» 17 января поздравил Челябинскую область с юбилеем. Поздравление появилось в официальном telegram-канале клуба.

«Сегодня свой юбилей отмечает Челябинская область. Южному Уралу исполняется 90 лет. Хоккейный клуб „Трактор“ желает родному региону развития, процветания и прогресса. С юбилеем, Челябинская область!» — говорится в поздравлении.

Так же 17 марта «Трактор» на домашнем льду проведет игру с череповецкой «Северсталью». Болельщики клуба рассчитывают, что клуб на льду сумеет продемонстрировать качественную игру в знак соответствия спортивным амбициям региона.

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Хоккейный клуб «Трактор» 17 января поздравил Челябинскую область с юбилеем. Поздравление появилось в официальном telegram-канале клуба. «Сегодня свой юбилей отмечает Челябинская область. Южному Уралу исполняется 90 лет. Хоккейный клуб „Трактор“ желает родному региону развития, процветания и прогресса. С юбилеем, Челябинская область!» — говорится в поздравлении. Так же 17 марта «Трактор» на домашнем льду проведет игру с череповецкой «Северсталью». Болельщики клуба рассчитывают, что клуб на льду сумеет продемонстрировать качественную игру в знак соответствия спортивным амбициям региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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