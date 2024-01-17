Путин раскритиковал рост зарплат россиян в 2023 году

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Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Египта Абдул-Фаттахом Халилом Ас-Сиси, путин владимир, топ
Владимир Путин отметил недостаточный рост доходов россиян в 2023 году Фото:

Президент России Владимир Путин подчеркнул недостаточный рост зарплат россиян в 2023 году на фоне инфляции в стране. Об этом он заявил во время совещания с членами правительства.

«Правда есть и вызовы — инфляция 7,4%. Очень рассчитываю на то, что общими усилиями с участием Банка России нам удастся подойти к решению этой задачи. За 10 месяцев прошлого года рост зарплаты составил 7,7%. Это, конечно, неплохо, но имея в виду инфляционные процессы, надо сопоставлять одно с другим», — пояснил Владимир Путин во время совещания. Его трансляцию проводит телеканал «Россия 24».

Ранее отмечалось, что рост доходов россиян в 2023 году превысил уровень инфляции в стране. Увеличивались реальные доходы граждан.

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Президент России Владимир Путин подчеркнул недостаточный рост зарплат россиян в 2023 году на фоне инфляции в стране. Об этом он заявил во время совещания с членами правительства. «Правда есть и вызовы — инфляция 7,4%. Очень рассчитываю на то, что общими усилиями с участием Банка России нам удастся подойти к решению этой задачи. За 10 месяцев прошлого года рост зарплаты составил 7,7%. Это, конечно, неплохо, но имея в виду инфляционные процессы, надо сопоставлять одно с другим», — пояснил Владимир Путин во время совещания. Его трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Ранее отмечалось, что рост доходов россиян в 2023 году превысил уровень инфляции в стране. Увеличивались реальные доходы граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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