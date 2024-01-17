Путин раскритиковал рост зарплат россиян в 2023 году

Президент России Владимир Путин подчеркнул недостаточный рост зарплат россиян в 2023 году на фоне инфляции в стране. Об этом он заявил во время совещания с членами правительства.
«Правда есть и вызовы — инфляция 7,4%. Очень рассчитываю на то, что общими усилиями с участием Банка России нам удастся подойти к решению этой задачи. За 10 месяцев прошлого года рост зарплаты составил 7,7%. Это, конечно, неплохо, но имея в виду инфляционные процессы, надо сопоставлять одно с другим», — пояснил Владимир Путин во время совещания. Его трансляцию проводит телеканал «Россия 24».
Ранее отмечалось, что рост доходов россиян в 2023 году превысил уровень инфляции в стране. Увеличивались реальные доходы граждан.
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