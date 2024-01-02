Рост доходов россиян стал выше роста инфляции в стране

02 января 2024 в 19:14 Размер текста - 17 +

Рост доходов россиян обеспечен увеличением заработных плат, заявил Борис Копейкин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Рост доходов россиян в 2023 году превысил уровень инфляции в стране. Об этом рассказал первый заместитель генерального директора Центра стратегических разработок Борис Копейкин. «Увеличение реальных доходов сопровождается, что вполне естественно, ростом спроса и, как следствие, способствует инфляции. Но главный итог 2023 года — в том, что этот рост все же перекрывается ростом доходов граждан», — передает слова Копейкина ТАСС. Он добавил, что это свидетельствует о трансформации экономики и ориентации на поддержку нуждающихся. Данные Росстата показывают, что за первые три квартала реальные доходы населения выросли на 4,8%. Этот рост был обеспечен увеличением реальных заработных плат. Доля заработной платы наемных работников в общей структуре доходов населения в третьем квартале составила 57,9%. Средняя номинальная заработная плата в октябре 2023 года увеличилась на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а реальные заработные платы выросли на 9,9%, заключил Копейкин. Президент России Владимир Путин заявил, что рост реальных доходов населения в 2024 году должен составить 8%. Однако исследование компании RosExpert показывает, что некоторые компании планируют увеличить зарплаты своих сотрудников даже больше — в среднем на 9,3% за счет индексации. Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов сообщил, что зарплаты работников сфер образования, здравоохранения, соцобеспечения, культуры и науки проиндексируют на 9,8% с 1 января. Для остальных бюджетников повышение заработной платы на 4,5% запланировано на 1 октября, сообщает А42. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рост доходов россиян в 2023 году превысил уровень инфляции в стране. Об этом рассказал первый заместитель генерального директора Центра стратегических разработок Борис Копейкин. «Увеличение реальных доходов сопровождается, что вполне естественно, ростом спроса и, как следствие, способствует инфляции. Но главный итог 2023 года — в том, что этот рост все же перекрывается ростом доходов граждан», — передает слова Копейкина ТАСС. Он добавил, что это свидетельствует о трансформации экономики и ориентации на поддержку нуждающихся. Данные Росстата показывают, что за первые три квартала реальные доходы населения выросли на 4,8%. Этот рост был обеспечен увеличением реальных заработных плат. Доля заработной платы наемных работников в общей структуре доходов населения в третьем квартале составила 57,9%. Средняя номинальная заработная плата в октябре 2023 года увеличилась на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а реальные заработные платы выросли на 9,9%, заключил Копейкин. Президент России Владимир Путин заявил, что рост реальных доходов населения в 2024 году должен составить 8%. Однако исследование компании RosExpert показывает, что некоторые компании планируют увеличить зарплаты своих сотрудников даже больше — в среднем на 9,3% за счет индексации. Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов сообщил, что зарплаты работников сфер образования, здравоохранения, соцобеспечения, культуры и науки проиндексируют на 9,8% с 1 января. Для остальных бюджетников повышение заработной платы на 4,5% запланировано на 1 октября, сообщает А42.